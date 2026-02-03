Posnetki z medvedje perspektive: grizliji v arktični divjini

Unikatni posnetki prikazujejo medvede med igro, med pretepanjem, kako glodajo severnega jelena, se sladkajo z jagodičevjem, dremajo na plaži in plavajo v ribniku med iskanjem rib.

Medvedi prezimijo približno osem mesecev na leto. "V resnici imajo zelo kratko obdobje, v katerem morajo pridobiti dovolj hrane, da si naberejo dovolj maščobnih zalog, da preživijo to obdobje," je povedala Ellery Vincent, doktorska študentka na Univerzi zvezne države Washington, ki projekt vodi skupaj z državnim biologom za prostoživeče živali Jordanom Pruszenskim, poroča AP.

Zanimalo jih je, kako grizliji pridobivajo hrano za preživetje in s čim se prehranjujejo. Medvedi med drugim lovijo moškatno govedo. Znanstveniki so s posnetki želeli odkriti, v kolikšni meri jih lovijo. Na tem območju namreč živi okoli 300 primerkov, ki so preživeli ledeno dobo, vendar njihova populacija ne uspeva.

Medvedom so namestili ovratnice, ki so bile dovolj ohlapne, da so lahko "zrasli vanje", ko so pridobivali težo, vendar ne tako ohlapne, da bi med njihovim grobim in razigranim načinom življenja zdrsnile z vratu.