Posnetki z medvedje perspektive: grizliji v arktični divjini

Unikatni posnetki prikazujejo medvede med igro, med pretepanjem, kako glodajo severnega jelena, se sladkajo z jagodičevjem, dremajo na plaži in plavajo v ribniku med iskanjem rib.
Medvedi prezimijo približno osem mesecev na leto. "V resnici imajo zelo kratko obdobje, v katerem morajo pridobiti dovolj hrane, da si naberejo dovolj maščobnih zalog, da preživijo to obdobje," je povedala Ellery Vincent, doktorska študentka na Univerzi zvezne države Washington, ki projekt vodi skupaj z državnim biologom za prostoživeče živali Jordanom Pruszenskim, poroča AP.
Zanimalo jih je, kako grizliji pridobivajo hrano za preživetje in s čim se prehranjujejo. Medvedi med drugim lovijo moškatno govedo. Znanstveniki so s posnetki želeli odkriti, v kolikšni meri jih lovijo. Na tem območju namreč živi okoli 300 primerkov, ki so preživeli ledeno dobo, vendar njihova populacija ne uspeva.
Medvedom so namestili ovratnice, ki so bile dovolj ohlapne, da so lahko "zrasli vanje", ko so pridobivali težo, vendar ne tako ohlapne, da bi med njihovim grobim in razigranim načinom življenja zdrsnile z vratu.
Kamere lahko posnamejo do 17 ur videoposnetkov. Spomladi in poleti so vsakih 10 minut posnele kratek posnetek, dolg od štiri do šest sekund. Jeseni pa so zaradi vse krajšega dneva snemale vsakih pet minut.
Kljub kratkosti posnetkov ti ponujajo redek vpogled v to, kako medvedi uspevajo na odmaknjenem Severnem pobočju (North Slope), območju, velikem približno 94.000 kvadratnih milj (243.459 kvadratnih kilometrov), kjer živi le okoli 11.000 ljudi. Skoraj polovica prebivalcev živi v kraju Utqiagvik, najsevernejši skupnosti v državi, nekdaj znani kot Barrow.
"Ena od prijetnih značilnosti teh medvedov je, da se, ko se lotijo določene vrste hrane, temu posvečajo dlje časa. Tako ti medvedi praktično ves dan jedo, zato so možnosti, da dejansko vidimo, kaj počnejo, precej velike," je povedala Vincentova.
Kamere so zabeležile tudi srečanje med medvedom in tropom volkov. Do njega je prišlo maja, potem ko se je medved prebudil iz zimskega spanja. Takrat še ni iskal hrane, zato med njim in volkovi ni prišlo do konflikta zaradi plena, je pojasnila Vincentova. V naslednjem posnetku volkov ni bilo več videti, kar kaže, da je šlo za mirno srečanje.
Raziskava se bo nadaljevala še dve leti, načrtujejo pa z ovratnicami opremiti še 24 dodatnih medvedov.
