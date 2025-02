Poglejte kužka, ki se je zagozdil v lončku s priboljški: rešila sta ga policista

Po več kot eni uri mučenja so Murphyjevi lastniki psa želeli odpeljati k veterinarju, a so bile vse klinike v bližini zaprte. Ker niso imeli druge možnosti, so se za pomoč obrnili na policijsko postajo Whitefish Bay. Policista sta posredovala in varno osvobodila psička, ter si prislužila pohvale za njuna prizadevanja. Murphy zdaj spet osvobojen uživa v dobrotah, poroča Enex.