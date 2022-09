'Poglejte zgodovino. Če boste šli predaleč, boste plačali visoko ceno'

"Grčija, poglej zgodovino. Če boste šli predaleč, boste plačali visoko ceno," je na razstavi obrambnih sistemov v turški črnomorski pokrajini Samsun dejal turški predsednik Recep Tayyip Erdogan in dodal, da bo Turčija, ko bo prišel čas, storila, kar je treba.

Iz Ankare so prejšnji teden sporočili, da je grški sistem zračne obrambe, nameščen na Kreti, "nadlegoval" turška letala, ki so letela v mednarodnem zračnem prostoru. Ankara je domnevno ravnanje označila za "sovražno dejanje", medtem ko so Atene, ki turško vojsko neredko obtožujejo preletavanja grških otokov, ravnanje zanikale.

Erdogan je Grčijo tudi obtožil, da je okupirala otoke v Egejskem morju, s čimer krši mirovne pogodbe, podpisane po prvi in drugi svetovni vojni. "Grčiji lahko povemo le eno stvar: Ne pozabite Izmirja," je dejal Erdogan, pri čemer je opozoril na konec grške okupacije tega mesta na zahodni obali Turčije, potem ko so ga turške sile leta 1922 znova zavzele.