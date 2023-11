Pogodba z morilcem: družini informacije o usodi žrtve, obsojencu tisočake

Družina McKeyeve bi s kupčijo več kot 50 let od ugrabitve in dolga leta po tem, ko je obsojeni morilec zapustil zapor, naposled le izvedela, kakšna je bila usoda ugrabljene ženske. A po podpisu se je zgodil nepričakovan preobrat. Hosein je tisočake, ki bi ga rešili življenja v revščini, zavrnil ter družini informacije o tem, kako in kje je Muriel umrla, predal brez plačila.

Detektivi so Hoseinu poslali seznam z več kot 80 vprašanji, s katerimi skušajo preveriti njegovo zgodbo in ugotoviti lokacijo, kjer sta brata pokopala Mureil McKay. Tudi družina McKay razmišlja o tem, da bi oblasti zaprosila za novo preiskavo na kmetiji.

"Nočem denarja. Moj cilj je duševni mir," je 75-letni obsojeni morilec v Trinidadu povedal odvetniku družine. "Težko govorim o tem. Takrat sem bil mlad, star sem bil 22 let in nisem čutil bolečine, ki jo čutim zdaj," je priznal. Ponudil je tudi, da se vrne v Združeno kraljestvo, od koder je bil leta 1990 izgnan, ter da hčerki in vnuku pokojne pokaže mesto, kjer ležijo posmrtni ostanki Muriel McKay .

Poslovnež, ki je sestavil pogodbo z morilcem, Mark Dyer je dejal: "Morda se marsikomu zdi nenavadno, da bi Nizamu Hoseinu plačali za informacije. A po letih njegovega molka in naše žalosti je to privedlo do informacij, ki si jih je družina želela." Dodal je, da bi lahko Hosein zagotovo dobro porabil denar, saj da živi v koči z gnijočimi tlemi, brez ustreznih sanitarij. "A zdi se, da denarja ni sprejel, ker si tudi sam želi zaključka. Stara se, slaboten je in morda je bila to zanj priložnost, da se odkupi za vse, kar je storil," meni.

Muriel je bila v času ugrabitve stara 55 let. Bila je žena Alicka McKaya, izvršnega direktorja pri News Limited in namestnika tiskovnega barona Ruperta Murdocha, ki je takrat ravno kupil Sun in News of the World. Brata Hosein sta Muriel zamenjala za Murdochovo prvo ženo Anno, potem ko sta sledila napačnemu avtomobilu do doma McKayevih v Wimbledonu v južnem Londonu.

Po več dnevih je policija oba ugrabitelja aretirala na kmetiji, vendar pa o Muriel ni bilo ne duha ne sluha. Nobeden od bratov ni želel razkriti, kaj se ji je zgodilo. Oba so sicer obsodili zaradi umora, kar je bila ena prvih tovrstnih obsodb, ne da bi oblasti odkrile truplo žrtve. Arthur Hosein je leta 2009 umrl v zaporu.