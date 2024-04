Pogodbo z avtovleko po Darsu prekinil tudi HAC

Na Telegramu so opomnili, da je vodstvo omenjenega podjetja "očitno povezano z zloglasnim podjetjem Žonta iz Celja ", s katerim je slovenski Dars prekinil pogodbo avgusta 2021. Razlog so bile podobne pripombe nezadovoljnih voznikov oz. – kot so navedli pri Darsu – " ponavljajoče se kršitve pogodb s strani družbe Žonta."

Zdaj so pogodbo s podjetjem Global Asistenca prekinili tudi na Hrvaških avtocestah. " Hrvaške avtoceste so prekinile sodelovanje s podjetjem Global Asistenca zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti," so potrdili za Dnevnik.

V podjetju očitke zanikajo

Skupni imenovalec obeh podjetij, tako Global Asistence kot Žonte, je direktorica Sendi Stopar. Tako Stoparjeva kot lastnik podjetja Žonta Samo Feštajn sta oktobra lani navedbe v hrvaškem mediju označila kot povsem napačne in izjemno žaljive. "Ne drži, da so Sendi Stopar, Samo Feštajn, Global Asistenca d.o.o. ali Žonta d.o.o. razvpiti poslovneži, vpleteni v izsiljevanje in grožnje," sta zapisala.

Kot sta poudarila, nikoli nista bila pravnomočno obsojena za nobeno kaznivo dejanje. "Niti Sendi Stopar, niti Samo Feštajn, niti prej omenjeni podjetji niso bili nikoli vpleteni v nobeno obliko kriminala, vključno z "izsiljevanjem, grožnjami ali kakršnim koli ustrahovanjem državljanov Republike Hrvaške, v nasprotju z navedbami v članku in naslovu," sta zatrdila.

Očitke voznikov sta komentirala z besedami, da je originalni račun vedno izdan v hrvaškem jeziku, storitev se obračunava po ceniku Hrvaških avtocest, vozil pa nikoli ne zadržujejo dlje, kot je to potrebno.

Bili so opozorjeni

Na sporno prakso Global Asistence so HAC so sicer že med javnim razpisom za avtovleko opozarjali tudi na Hrvaški obrtni zbornici, še poroča Dnevnik. "Kot podjetje v stoodstotni lasti Republike Hrvaške preverite te informacije in zaščitite interese obrtnikov, ki svoje delo opravljajo pošteno, za poslovanje pa odgovarjajo z vsem svojim premoženjem," so jih pozvali v dopisu.