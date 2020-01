Pogojna kazen lastniku zemljišča, kjer je dveletni Julen padel v vodnjak

Lastnik zemljišča, kjer je lani v Španiji malček padel v vodnjak in umrl, je obsojen na enoletno pogojno kazen in plačilo odškodnine, je po preučitvi izvensodne poravnave potrdilo špansko sodišče v Malagi. Dveletni Julen je lani sredi januarja padel v nezakonito zgrajen vodnjak, njegovo truplo so iz vrtine potegnili šele po dveh tednih.

Starša dečka Julena. FOTO: AP Lastnik zemljišča je bil edini obtoženi v primeru nesrečne smrti dveletnega fantka Julena. Obtožen je bil uboja iz malomarnosti, ker ni poskrbel, da bi bil vodnjak ustrezno zavarovan. Sojenje bi se moralo začeti danes, a so tik pred zdajci sklenili izvensodni poravnavo. Ta določa, da mora mami in očetu dečka plačati po 89.500 evrov odškodnine, pokriti pa mora tudi stroške obsežne reševalne akcije v višini 663.000 evrov. Obtoženi se je danes opravičil staršem. "V nobenem trenutku si nisem želel, da bi se otroku kaj zgodilo," je povedal. Na sojenju so sicer predvideli zaslišanje okoli 50 prič, tožilstvo pa naj bi zanj zahtevalo tri leta zapora. Obsežna reševalna akcija je trajala kar dva tedna in ljudje po vsem svetu so do zadnjega stiskali pesti, da bodo dečka našli živega. FOTO: AP Spomnimo. Dveletni fantek je 13. januarja lani padel 70 metrov globoko v ozko vrtino v mestu Totalan v bližini Malage. V zapleteni iskalni akciji, v kateri je sodelovalo na stotine ljudi, so po dveh tednih s pomočjo vzporednega jaška prišli do trupla malčka. Glede na avtopsijo je najverjetneje umrl že pri padcu.