Pogojna kazen za lovca, ki je ubil potomko slovenskih medvedov

Moški je trdil, da je streljal v samoobrambi in da ni imel druge izbire. A tožilstvo je vztrajalo, da on in preostalih 15 lovcev, s katerimi je novembra 2021 lovil divje svinje, sploh ne bi smeli biti v naravnem rezervatu v Pirenejih, kjer je rjavi medved zaščitena vrsta.

Sodišče v mestu Foix na jugu Francije je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP 81-letniku dosodilo tudi denarno kazen 750 evrov, mu zaplenilo lovsko puško ter odvzelo lovsko dovoljenje.

Ostalim 15 lovcem je izreklo globe v višini več sto evrov, dvema pa je začasno odvzelo lovsko dovoljenje. Poleg tega bo moralo vseh 16 lovcev skupaj plačati več kot 60.000 evrov okoljevarstvenim združenjem, ki so vložila civilno tožbo proti njim.