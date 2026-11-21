67-letnemu francoskemu županu občine Saint-Ouen-des-Alleux Pierru Thomasu so na sodišču v Rennesu očitali, da je kritiziral poslovne prakse para, ki ima v lasti lokalno pekarno, širil dvome v kakovost njunih pekovskih izdelkov, kritičen pa je bil tudi do tega, kako so bili izdelki predstavljeni strankam. Par naj bi zaradi tega utrpel "travmatski stres", piše portal actu.fr.

Nesoglasja so se začela kmalu zatem, ko sta Henri Virmouneix in Lorenn Piekowsky-Delarue konec leta 2022 prevzela pekarno na trgu Place de l'Eglise. Mestni svet je namreč pekarno odkupil od prejšnjih lastnikov, med županom in parom pa so nato izbruhnila nesoglasja glede "praktičnih postopkov delovanja" pekarne.

Thomas jima je očital, da "ne režeta kruha" in ne ponujata "tradicionalnega peciva", Virmouneix in Piekowsky-Delaruejeva pa sta dejala, da ju je Thomas "nenehno nadlegoval", povzema The Independent. "Nikoli si nisem predstavljala, da bi lahko nekdo, ki je izvoljeni predstavnik države, počel kaj takega," je na sodišču dejala Piekowsky-Delaruejeva. Virmouneix pa je dodal: "Vsiljeval nam je stvari, ki nimajo nobene zveze s svobodo trgovanja."

Par pa ni bil edini, ki je zaradi nadlegovanja in njegovega vmešavanja zoper župana podal tožbo. Zaradi njegovega delovanja se ga je medtem v njegovi občini prijel vzdevek "kralj".

Thomas se je medtem skliceval, da je žrtev zarote, ter zanikal, da bi nadlegoval peka. Dejal je, da je obema "namenil le pripombo". Kot dodaja portal actu.fr, naj bi na sodišču izjavil, da sta obrtnika po lastni krivdi "izgubila vse stranke", vse obtožbe zoper njega pa da so izmišljotina "združbe nesposobnih trgovcev", ki so se zarotili proti njemu.

Par je pekarno zaprl julija 2023, le dva meseca po odprtju. Oktobra istega leta so se Thomas in trije lokalni uradniki pojavili z vrtalnikom, s katerim so poskušali na silo odpreti ključavnico trgovine, pri čemer so na sodišču trdili, da prostori pripadajo občini.

Sodnik je njegovo pojasnilo označil za "vprašljivo ravnanje s strani izvoljenih predstavnikov", naposled pa je Thomasa, ki je marca odstopil z mesta župana in napovedal, da ne bo znova kandidiral, obsodil na osem mesecev pogojne zaporne kazni, 5000 evrov globe, paru, ki ima v lasti pekarno, pa mora izplačati še 11.200 evrov odškodnine. Poleg tega je sodišče nekdanjemu županu za tri leta prepovedalo stike s parom.