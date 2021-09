Pogoltnil 'neuničljivo' Nokio 3310, zdravniki so jo odstranili po štirih dneh

Zdravniško ekipo, ki je telefon odstranila iz njegovega telesa, je vodil kirurg Skender Telaku . Na družbenem omrežju je delil fotografije in tudi videoposnetek posega, ob tem pa zapisal, da so mobilni telefon odstranili brez večjih zapletov. Moški je namreč zdravniško pomoč poiskal dovolj hitro, zdravniški ekipi pa je uspelo mobitel odstraniti z endoskopijo, ne da bi prerezali želodec.

Po podatkih Britanskega združenja za gastroenterologijo večina tujkov, ki jih ljudje pogoltnejo, izstopi spontano, 10 do 20 odstotkov primerov zahteva endoskopijo, le redko, v manj kot enem odstotku primerov, pa je stanje bolj zapleteno in zahteva kirurško odstranitev. Ljudje najpogosteje pogoltnejo kovance, gumbe, različne plastične dele, baterije ali dele mobilnega telefona. To je prvi zabeležen primer, ko je oseba pogoltnila kar cel mobilni telefon.

Pogosto so bolniki otroci, ki pogoltnejo koščke igrač. Organizem se prilagodi, tako da tujek prehaja skozi ves prebavni trakt, ne da bi ga poškodoval. Težava pa je, kadar gre za igle, za baterijo mobilnega telefona ali za druge predmete, ki vsebujejo strupene materiale. Ko je v želodcu tujek, težavo večinoma odpravimo z endoskopijo, stvari pa se zapletejo, če pride predmet vse do črevesja.