Pogosti izpadi Starlinka na fronti: 'Ali Musk sploh še podpira Ukrajino'

Čeprav uradnih potrdil o nedelovanju iz Kijeva ni, je več vojakov potrdilo govorice. Povedali so, da se povezava prekine v času boja, drugače sistem deluje normalno. Dva druga vira pa sta dejala, da njuni sistemi Starlink na novo osvobojenem ozemlju vzhodno od Izjuma in v južni regiji Herson delujejo brez težav.

"Izpadi so v zadnjih tednih povzročili katastrofalno izgubo," je dejal vojaški uradnik. Težave so se začele pojavljati po preboju ukrajinskih sil čez frontno linijo, predvsem med hudimi spopadi. Pogostejše so bile na jugu v okolici regij Herson in Zaporožje, malo manj težav so imeli v Harkovu, Donecku in Lugansku.

Starlinkovi terminali ukrajinskim vojakom pomagajo pri zaznavanju sovražnih brezpilotnih letal, ohranjati ključno komunikacijo in prejemati ključne obveščevalne podatke z drugih delov sveta. A ukrajinski vojaki imajo z njihovim delovanjem že nekaj tednov težave, sporočajo ukrajinski pripadniki vojske. Izpadi so tako pogosti, da ovirajo napredek njihove vojske, poroča Financial Times.

"Jasno je, da to počnejo predstavniki Starlinka, da preprečijo vdor s strani ruskih sil," je situacijo komentiral koordinator pri fundaciji, ki Ukrajino oskrbuje s sistemi, Roman Sinicyn. Ob tem je tudi dejal, da bi se morala ukrajinska vojska in SpaceX bolje uskladiti, da do takih težav ne bi prihajalo.

Več tisoč Starlinkovih terminalov, ki jih je izdelalo Muskovo podjetje SpaceX, je kupila ameriška vlada, nato pa so jih s pomočjo donatorjev in njihovega množičnega financiranja dostavili Ukrajini. Musk je dovoljenje za uporabo njegovih terminalov in satelitov podal že v prvih dneh vojaške agresije na Ukrajino.

'Kakšnega Muska imate raje?'

Ta teden je ameriški milijarder sicer med Ukrajinci in njihovimi zavezniki sprožil večji val ogorčenja, saj je predlagal, da tudi Zahod prizna ruske referendume in s tem novo mejo med državama. V svojih zapisih na Twitterju je tudi dejal, da Krim šteje za ruskega in da verjame, da imajo rusko govoreča območja Ukrajine raje Rusijo. Pojavila so se ugibanja, če sploh še podpira Ukrajino, zato nekateri sumijo, da izpadi niso naključje.