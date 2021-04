Pogosti obiski restavracij s hitro prehrano lahko skrajšajo življenje

V okviru raziskave so epidemiologi Univerze v Iowi pridobili podatke o prehranjevalnih navadah več kot 35.000 odraslih med letoma 1999 in 2014. Nato so spremljali, kdo od njih je v naslednjih letih umrl.

Rezultate so objavili v strokovni reviji Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. Tveganje za prezgodnjo smrt je bilo pri ljudeh, ki so v restavracijah vsak dan pojedli dva ali več obrokov, za 49 odstotkov večje kot pri tistih, ki so si ta užitek privoščili največ enkrat na teden, so zapisali. Ti ljudje so imeli tudi za 67 odstotkov večje tveganje, da bodo umrli zaradi raka, ter za 18 odstotkov večje tveganje za smrt zaradi srčno-žilnih obolenj.

Čeprav nekatere restavracije ponujajo visoko kakovostna živila, pa je prehranska kakovost obrokov, ki si jih privoščimo izven doma, zlasti v verigah s hitro prehrano, običajno nižja v primerjavi z obroki, pripravljenimi doma. Številne raziskave potrjujejo, da imajo izven doma pripravljeni obroki ponavadi večjo energijsko vrednost ter vsebujejo več maščob, soli in sladkorja, manj pa sadja, zelenjave, polnozrnatih žit ter zaščitnih hranil, kot so prehranske vlaknine in antioksidanti.

"To je ena prvih raziskav, ki je količinsko opredelila povezavo med prehranjevanjem zunaj in smrtnostjo," je ob uradni objavi raziskave zapisal profesor na Univerzi v Iowi Wei Bao."Naše ugotovitve v skladu s prejšnjimi raziskavami dokazujejo, da je pogosto prehranjevanje izven doma povezano s škodljivimi zdravstvenimi posledicami," je dodal.

Sporočilo torej je, da pogosto uživanje obrokov, pripravljenih izven doma, verjetno ni zdrava navada. V prihodnjih prehranskih smernicah bi zato morali po njegovih besedah ljudi spodbujati, da si čim več obrokov sami skuhajo doma.