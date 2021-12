Pogovor Bidna in Putina o ukrajinski krizi in iranskem jedrskem programu

Joe Biden in Vladimir Putin sta imela videokonferenco v začetku decembra. Neimenovani visoki predstavnik ameriške administracije je novinarjem v sredo povedal, da bo Biden Putinu izrazil pripravljenost na načelno diplomacijo, pri čemer pa bodo ZDA ostale enotne z zavezniki.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v sredo govoril z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu ponovil neomajno zavezo ZDA neodvisnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine.

Joe Biden in Vladimir Putin bosta nocoj, ob predvidoma 21.30 po srednjeevropskem času, govorila po telefonu.

Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je pred dnevi pojasnil, da so se ZDA pripravljene pogovarjati tudi o ruskih skrbeh glede širjenja zveze Nato, vendar pa vztrajajo na stališču, da se bo politika, ki zadeva evropske zaveznike, oblikovala le z njihovim soglasjem.

Predstavniki ZDA in Rusije bodo imeli 10. januarja pogovore na visoki ravni, isti teden pa bodo tudi pogovori med predstavniki Rusije in zveze Nato ter v okviru Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Putin in Biden bosta govorila še o iranskem jedrskem programu oziroma sporazumu iz leta 2015, iz katerega je Donald Trump ZDA enostransko umaknil, med njegovimi podpisnicami pa je tudi Rusija. Biden želi ZDA vrniti k sporazumu, Iran vztraja, naj ZDA naprej odpravijo sankcije, ki jih je uvedel Trump, Washington pa od Irana zahteva polno spoštovanje sporazuma.