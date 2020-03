Slovenska zdravnica o tem, kako se z izbruhom COVID-19 spopadajo na Otoku

Naša naloga na oddelku je, da izvajamo ukrepe in smernice, ki jih na državni ravni izdaja angleška vladna agencija za javno zdravje – Public Health England (PHE). Smo pomemben člen v skupini za odziv na nujne razmere, ki pripravlja in izvaja ukrepe skozi celoten občinski urad in v občini. Trenutno je moja glavna naloga, da koordiniram obveščanje javnosti, potencialno bolj ranljivih skupin, zaposlenih in občinskih svetnikov. Sem v stalni navezi z oddelki, ki pokrivajo ustanove v odgovornosti občine: šole, otroški centri, socialno varstvo in negovalne ustanove.

Pri preprečevanju širjenja okužbe na Otoku ima vajeti v rokah stroka. Janet Djomba je slovenska zdravnica, specialistka javnega zdravja, ki je že dobro leto zaposlena v uradu londonske mestne občine Barnet, na oddelku za javno zdravje. Njene naloge zajemajo zdravje v vseh politikah, javnozdravstveno informatiko in varovanje zdravja, kamor sodita tudi obvladovanje nalezljivih bolezni in drugih izrednih stanj. Preden je prevzela področje obvladovanja nalezljivih bolezni in izrednih stanj je dva tedna preživela v območni enoti za varovanje zdravja, kjer je osvežila svoje znanje in še bolj podrobno spoznala lokalni sistem.

V Združenem kraljestvu so tik pred tem, da vsem, ki imajo nekoliko povišano telesno temperaturo, manjši prehlad ali kašelj, naročijo, da ostanejo doma in se izolirajo. V državi so doslej na novi koronavirus testirali že okoli 25.000 ljudi, več kot 300 primerov so potrdili, od tega je do ponedeljka zvečer pet ljudi umrlo. Kljub temu pa britanska vlada doslej še ni izdala ukrepa prepovedi množičnih prireditev.

Veliko dela je s šolami, ker so lahko vpleteni tako učitelji kot tudi otroci. Pomembno je, da so vsi sproti obveščeni o najnovejših navodilih in ukrepih. Ker se ta hitro spreminjajo, se delo nikoli ne ustavi. Zelo pestro je bilo dva tedna nazaj po koncu zimskih počitnic, ko so dan pozneje severni del Italije opredelili kot rizično območje. Številne šole v Barnetu so imele šolarje na smučanju v Italiji in nekaj dni sem v glavnem odgovarjala na zaskrbljene klice in sporočila ravnateljev. Z občinskim direktorjem za izobraževanje sva zelo tesno sodelovala, da so vse šole pravočasno dobivale vsa potrebna in aktualna navodila.

Zdravstvene službe so v pristojnosti regijskega oddelka NHS (kratica za britanski zdravstveni sistem), tako da sem v stalnem stiku tudi z NHS in tako zagotavljamo da so vse naše aktivnosti usklajene.

Trenutno se pripravljamo na “suho vajo”, kjer bomo z različnimi deležniki iz naše občine na papirju simulirali najhujši možni scenarij in tako preverili, kako pripravljeni smo v resnici. Imam veliko srečo, da ima naša predstojnica veliko izkušenj z varovanjem zdravja in obvladovanjem izbruha, tako da nam je res v veliko pomoč.

Je koronavirus prvi večji javnozdravstveni izziv, s katerim ste se soočili pri svojem delu v Londonu? S čim ste se, denimo, ukvarjali pred izbruhom epidemije?

Ja, izbruh COVID-19 je prvi resni izziv, odkar sem tukaj. Do sredine januarja je bilo moje delo relativno mirno. Analitični del moje ekipe s podatki in analizami pomaga sodelavcem v oddelku pri njihovem delu. Z drugim delom ekipe za zdravje v vseh politikah sodelujemo z ostalimi oddelki v uradu in skrbimo, da je zdravstveni vidik upoštevan v občinskih načrtih in strategijah.

Ravno kakšen teden preden je koronavirus postal dnevna tema, smo zagnali zelo pomemben in obširen projekt "SUGAR SMART Barnet", kjer si prizadevamo za zmanjšanje uživanje sladkorja, predvsem pri otrocih. Moje delo na področju varovanja zdravja načeloma zajema nadzor nad obveznim cepljenjem pri otrocih in cepljenjem proti sezonski gripi. Za to področje imam predvidenih najmanj delovnih ur in nobene ekipe. No, trenutno je to moja polna zaposlitev! Trenutno moja ekipa precej samostojno pokriva preostalo delo, tako da se lahko posvečam izbruhu. Pri tem mi zdaj poleg predstojnice pomaga še sodelavka iz oddelka, saj je dela postalo preveč.

Prvi sestanek skupine za odziv na nujne razmere smo imeli 24. januarja, ko smo začeli spremljati dogajanje po svetu. Približno takrat je tudi PHE vzpostavil spletno stran za obveščanje javnosti. Hitro smo tudi mi začeli obveščati šole, negovalne ustanove, javnost in podobno. Pri tem smo sprva upoštevali usmeritve našega regijskega oddelka za varovanje zdravja, vendar je PHE aktivnosti okoli izbruha hitro centraliziral, tako da zdaj sledimo in posredujemo navodila, kot jih objavi PHE.

Kako poteka spremljanje epidemije na Otoku ta hip?

V Združenem kraljestvu je vlada že kmalu izdala odlok, da se izolacija lahko izvede s prisilo, če jo posameznik, ki mu je bila odrejena, zavrača. Vlada je prejšnji teden objavila akcijski načrt s seznamom vladnih ukrepov v primeru širjenja pandemije v državi. Glavni namen akcijskega načrta je možnost hitre implementacije ukrepov, če bo to potrebno.

Možni ukrepi zajemajo zaprtje šol, vpoklic upokojenih zdravnikov in medicinskih sester, prepoved masovnih dogodkov, omejitve gibanja, pomoč vojske in policije pri vzdrževanju reda in miru in podobno. Pri tem se poudarja, da se bodo ukrepi izvedli samo, če bo nujno potrebno in ne bo druge možnosti. Zaenkrat smo še vedno v stanju “containment” (zadrževanja), kar pomeni da se širjenje izbruha še lahko obvladuje z izolacijo okuženih ter njihovih tesnih stikov. Zaradi pojava primerov znotraj države brez povezave s potovanjem v rizične države pa kmalu pričakujemo uradno najavo stanja “delay” (odlaganja), kjer bo glavni cilj preprečevanje širjenja znotraj skupnosti. To pomeni, da lahko stopijo v veljavo ukrepi iz akcijskega načrta. Trenutno je še vedno “business as usual” (delo, kot ponavadi), kar pomeni, da se zapiranje šol ali podjetij odsvetuje in množični dogodki še niso uradno prepovedani, ampak nekateri to naredijo na lastno pest in odgovornost.