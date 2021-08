'V Afganistanu imaš tri možnosti: da se pokoriš, da te ubijejo ali da pobegneš'

O svojem novem življenju se je redno pogovarjal tudi s svojim starejšim bratom, študentom na univerzi v Kabulu, a odkar so mesto zavzeli talibani, je njegova telefonska številka ves čas nedosegljiva.

"Iščejo, od hiše do hiše hodijo in gledajo, kdo je na primer hodil v šolo. Za njih je to haram, je to 'kafir', to pomeni, da niso pravi muslimani," pravi Hašemi.

Ferfila: Afganistan je plemenska družba

In čeprav talibani pravijo, da so se spremenili, njihov tiskovni predstavnik pa je večkrat zagotovil, da življenje, premoženje in čast nikogar ne bodo oškodovani, temveč celo, da jih bodo talibani zaščitili, pa profesor Bogomil Ferfila s Fakultete za družbene vede odkimava.

"Ko so se talibani 2001 predali ameriškim silam, je bilo pobitih približno 5000 talibanov. Afganistan je plemenska družba, kjer je krvno maščevanje eden izmed temeljev. Vsakega od teh ubitih bodo njegovi sorodniki maščevali. Torej tu imate en bazen ljudi, ki se seveda lahko bojijo," pravi Ferfila.