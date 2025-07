Po treh letih prekinila tišino

Prvi pogovor Macrona in Putina po letu 2022 (fotografiji sta arhivski)

Iz Macronove pisarne so sporočili, da je francoski predsednik v dvournem klicu pozval k premirju v Ukrajini in začetku pogajanj za končanje konflikta.

Putin je tudi v pogovoru vztrajal, da je vojna v Ukrajini direktna posledica politike Zahoda, ki je, po njegovem mnenju, ignorirala ruske varnostne interese. "Vsak dogovor med Moskvo in Kijevom bi moral imeti celovit in dolgoročen značaj ter temeljiti na novi ozemeljski realnosti," so besede Putina, ki se je z Macronom slišal prvič po septembru 2022, citirali v Kremlju.

Putin je sicer v preteklosti že dejal, da mora Ukrajina kot del mirovnega sporazuma sprejeti rusko priključitev obsežnih območij, medtem ko Macron vztraja, da lahko o tem odloča le Ukrajina sama, poroča Euronews.