Zelenski: ZDA morajo zdaj prepričati Rusijo, da sprejme prekinitev ognja

Po pogovorih v Savdski Arabiji sta se delegaciji dogovorili, da bosta imenovali pogajalski skupini in se takoj začeli pogajati o trajnem miru, ki bo zagotovil dolgoročno varnost Ukrajine. Prav tako sta se zavzeli za čimprejšnjo sklenitev dogovora o izkoriščanju ukrajinskih naravnih virov, piše v izjavi objavljeni na spletni strani ukrajinskega predsednika.

Delegaciji sta razpravljali tudi o pomenu humanitarne pomoči kot delu mirovnega procesa, vključno z izmenjavo vojnih ujetnikov, izpustitvijo civilnih pripornikov in vrnitvijo prisilno premeščenih ukrajinskih otrok. Ukrajinska delegacija je prav tako ponovno poudarila, da morajo biti v mirovni proces vključene tudi evropske zaveznice.

Današnje srečanje ukrajinskih in ameriških predstavnikov je bilo prvo po februarskem obisku ukrajinskega predsednika Volodmirja Zelenskega v Beli hiši, ko sta se z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom zapletla v javni prepir. Washington je kmalu zatem prekinil vojaško pomoč Ukrajini.

Del ukrajinske delegacije na pogovorih v Džedi sta bila poleg šefa kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Andrija Jermaka, še zunanji minister Andrij Sibiha in obrambni minister Rustem Umerov. V ameriški delegaciji pa sta bila državni sekretar Marco Rubio in svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz, je razvidno iz fotografij, ki so zaokrožile v medijih.