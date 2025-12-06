Svetli način
Pogovori ameriških in ukrajinskih pogajalcev se nadaljujejo

Miami, 06. 12. 2025 07.48 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , K.H.
Delegaciji ZDA in Ukrajine sta v petek v Miamiju sklenili drugi dan pogajanj o mirovnem sporazumu, ki se bodo nadaljevala danes, je v petek zvečer sporočil State Department. Delegaciji sta se strinjali, da je napredek v smeri sporazuma odvisen od pripravljenosti Rusije na mir.

Pogovorov sta se z ameriške strani udeležila posebni odposlanec predsednika Donalda Trumpa Steven Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner, z ukrajinske strani pa sekretar za nacionalno varnost Rustem Umerov ter načelnik generalštaba general Andrij Hnatov.

"Danes je skupina imela šesto srečanje v zadnjih dveh tednih. Sekretar Umerov je ponovno potrdil, da je prednostna naloga Ukrajine zagotoviti rešitev, ki ščiti njeno neodvisnost in suverenost, zagotavlja varnost Ukrajincev in stabilno podlago za uspešno demokratično prihodnost," je v petek sporočil State Department.

Jared Kushner in Steve Witkoff
Jared Kushner in Steve Witkoff FOTO: AP

V sporočilu še piše, da so govorili tudi o rezultatih nedavnega srečanja ameriške strani z rusko, ukrepih, ki bi lahko pripeljali do konca te vojne, okviru varnostnih ureditev in o potrebnih zmogljivostih za odvračanje.

"Obe strani sta se strinjali, da je resničen napredek pri doseganju kakršnega koli sporazuma odvisen od pripravljenosti Rusije, da pokaže resno zavezanost k dolgoročnemu miru, vključno z ukrepi za umiritev konflikta in prenehanje ubijanja," navaja poročilo.

Preberi še Kosova o članstvu Ukrajine v EU, povojni obnovi in nevtralnosti komisarjev

Ameriška in ukrajinska stran sta poudarili, da je za preprečitev ponovne agresije in izvedbe celovitega načrta za obnovo Ukrajine nujno končati vojno in sprejeti verodostojne ukrepe za premirje. Napovedali sta, da se bodo danes znova sestali.

Petkovo zasedanje je potekalo v Shell Bay Clubu v Hallandale Beachu na Floridi, ki je v lasti Witkoffove nepremičninske družbe. Prejšnji diplomatski poskusi za prekinitev zastoja niso prinesli rezultatov, vojna pa se nadaljuje z enako intenzivnostjo.

pogovori zda ukrajina pogajanja vojna v ukrajini
