Pogovori med psihoterapevti in pacienti v rokah hekerjev, ki hočejo denar

Na Finskem so se hekerji dokopali do podatkov več deset tisoč ljudi, ki so se odločili za psihoterapijo v enem od 25 centrov družbe Vastaamo. Ukradeni podatki naj bi vsebovali celo zapiske, ki so nastali med pogovori. Ker se je nekaj ukradenih podatkov že znašlo na spletu, je veliko pacientov v hudi stiski.

Finska notranja ministrica Maria Ohisalo je po poročanju tamkajšnjih medijev krajo podatkov označila za "šokanten dogodek". Šokirani pacienti pa so oblasti preplavili s prošnjami za pomoč. Hekerji so napadli zasebno družbo Vastaamo, ki ponuja psihoterapijo v 25 centrih po državi, zdaj pa naj bi od žrtev za začetek zahtevali po 200 evrov v bitcoinih - sicer bodo njihove intimne pogovore s psihoterapevtom javno objavili. "Finska je dežela, kjer želimo, da je pomoč ustanov za mentalno zdravje široko dostopna, uporabljati pa jo je mogoče brez strahu," pravi ministrica. A prav tukaj se zaplete, številni zdaj trepetajo, da se bodo njihove najbolj globoke skrivnosti znašle na očeh javnosti. Preiskava je v polnem teku, a večina ne verjame, da bodo hekerje dejansko odkrili. Če jih bodo, jim med drugim grozi obtožnica zaradi vdora v informacijski sistem in izsiljevanje. Notranja preiskava v družbi, od koder so bili podatki ukradeni, je razkrila, da naj bi se vdor zgodil že leta 2018, zdaj pa naj bi bil njihov sistem varen. Je pa napad znova pokazal na ranljivost sistemov in uporabnikov, ki jo prinaša selitev kartotek pacientov v elektronsko obliko. V finskem primeru imajo hekerji v rokah celo podatke otrok. Oblasti so ljudem za zdaj svetovale, naj se ne pogajajo s hekerji, naj ne plačajo odkupnine, prav tako jim ponujajo psihološko pomoč. Ena od žrtev, ki je prejela sporočilo, naj plača, če želi, da podatki ostanejo tajni, je hekerjem sporočila, da "poiskati pomoč ni sramota". Številni pa so k temu dodali, da pa vsekakor je sramota biti heker, ki preži na najbolj ranljive. Ker gre za le še enega v vrsti napadov na strežnike zdravstvenih ustanov, lani so bili denimo žrtve izsiljevanja pacienti lepotne klinike na Floridi, organizacije iz različnih koncev sveta zato zdravstvene ustanove pozivajo, naj bolje skrbijo za varnost podatkov svojih pacientov.