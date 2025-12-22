Pogovori na Floridi 'konstruktivni', a brez konkretnega preboja

Steve Witkoff se je skupaj s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem na jugu Floride sestal s Putinovim posebnim odposlancem in vodjo ruskega državnega premoženjskega sklada Kirilom Dmitrijevim. Po srečanju je na družbenih omrežjih objavil, da Rusija zelo ceni prizadevanja in podporo ZDA pri reševanju ukrajinskega konflikta in ponovni vzpostavitvi globalne varnosti.

Ob tem ni navedel, ali so v pogovorih dosegli kakršenkoli konkreten preboj. Witkoff in Kushner sta si sicer prizadevala za izpopolnitev načrta, ki bi končal vojno, pri čemer bi Ukrajina prejela varnostna jamstva, Rusija pa ozemeljske koncesije, poroča CNN.

Po besedah Witkoffa so govorili predvsem o časovnih okvirjih in zaporedju naslednjih korakov. "Mir ne sme biti le prenehanje sovražnosti, ampak tudi dostojna podlaga za stabilno prihodnost," je dejal.

Ameriška ekipa je opravila tudi ločene pogovore z ukrajinsko delegacijo, ki je tako kot ruska pogovore označila za konstruktivne.