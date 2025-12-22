Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pogovori na Floridi 'konstruktivni', a brez konkretnega preboja

Miami, 22. 12. 2025 06.23 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Steve Witkoff

Odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff je po pogovorih z odposlancem ruskega predsednika Vladimirja Putina Kirilom Dmitrijevim na Floridi sporočil, da Rusija ostaja v celoti zavezana doseganju miru v Ukrajini.

Steve Witkoff se je skupaj s Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem na jugu Floride sestal s Putinovim posebnim odposlancem in vodjo ruskega državnega premoženjskega sklada Kirilom Dmitrijevim. Po srečanju je na družbenih omrežjih objavil, da Rusija zelo ceni prizadevanja in podporo ZDA pri reševanju ukrajinskega konflikta in ponovni vzpostavitvi globalne varnosti.

Ob tem ni navedel, ali so v pogovorih dosegli kakršenkoli konkreten preboj. Witkoff in Kushner sta si sicer prizadevala za izpopolnitev načrta, ki bi končal vojno, pri čemer bi Ukrajina prejela varnostna jamstva, Rusija pa ozemeljske koncesije, poroča CNN.

Po besedah Witkoffa so govorili predvsem o časovnih okvirjih in zaporedju naslednjih korakov. "Mir ne sme biti le prenehanje sovražnosti, ampak tudi dostojna podlaga za stabilno prihodnost," je dejal.

Ameriška ekipa je opravila tudi ločene pogovore z ukrajinsko delegacijo, ki je tako kot ruska pogovore označila za konstruktivne.

Kiril Dmitrijev na Floridi
Kiril Dmitrijev na Floridi
FOTO: Profimedia

Vendar pa so za Moskvo evropske in ukrajinske spremembe ameriškega predloga načrta nekonstruktivne, je v nedeljo po navedbah CNN sporočil svetovalec ruskega predsednika za zunanjo politiko Jurij Ušakov.

"Mislim, da večina ponudb za nas ne bo delovala, ker bomo vztrajali pri načrtu, ki smo ga sprejeli na Aljaski in na drugih srečanjih z ameriškimi predstavniki," je pojasnil.

Witkoff in ukrajinski sekretar za nacionalno varnost Rustem Umerov sta pred tem na omrežju X objavila, da so bili pogovori med ZDA in Ukrajino plodni ter konstruktivni.

"Ukrajina ostaja v celoti zavezana doseganju pravičnega in trajnega miru. Naša skupna prednostna naloga je ustaviti ubijanje, zagotoviti varnost in ustvariti pogoje za okrevanje, stabilnost in dolgoročno blaginjo Ukrajine," sta sporočila.

ukrajina rusija

Vučić napovedal gradnjo jedrske elektrarne v Srbiji

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
bibaleze
Portal
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
To je sin slavnega Jamesa Bonda
To je sin slavnega Jamesa Bonda
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Nasveti za lažje prebavljanje obilne hrane med prazniki
Nasveti za lažje prebavljanje obilne hrane med prazniki
cekin
Portal
Slovenski vlagatelji v 2026: kako vlagati v času umetne inteligence?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
Eno stanovanje, dva lastniška lista in hipotekarna uganka
moskisvet
Portal
En objem je spremenil vse
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
Starejši psi niso "na poti, da umrejo"
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420