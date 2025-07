Na Kimovi luksuzni jahti potekali pogovori o brezpogojni podpori

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je na srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom zagotovil "brezpogojno podporo" Moskvi glede vojne v Ukrajini, so sporočili državni mediji v Pjongjangu. Srečanje je potekalo v mestu Wonsan, fotografije pa kažejo, da je Kim gosta sprejel na svoji luksuzni jahti in so pogovori potekali ob čudovitem pogledu na morje.