Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Pogovori s Putinom da ali ne? Evropa išče skupno stališče

Moskva, 30. 10. 2026 06.00 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
L.M.
Vladimir Putin na telefonu

Telefonski pogovor finskega predsednika Alexandra Stubba in norveškega premierja Jonasa Gahra Støreja z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom je povzročil nesoglasja med nordijskimi državami. Danska in Švedska sta jima očitali, da pobuda ni bila usklajena z drugimi evropskimi zaveznicami. Ponovno se tako odpira vprašanje, kdo naj v imenu Evrope vodi pogovore z Moskvo in ali je dialog s Putinom sploh smiseln.

Alexander Stubb in Jonas Gahr Støre sta se z Vladimirjem Putinom po telefonu pogovarjala v torek, pogovor pa je trajal približno 90 minut. Šlo je za redek neposreden stik ruskega predsednika z visokima predstavnikoma držav, ki podpirata Ukrajino. Voditelja sta poudarila, da sta se z ruskim predsednikom pogovarjala tudi v imenu Ukrajine in da so bile zaveznice o pobudi vnaprej obveščene.

Toda njuni sosedi niso bili prepričani. Danska premierka Mette Frederiksen je izrazila velik skepticizem do samostojne pobude Finske in Norveške ter opozorila, da Kopenhagen o pogovoru ni bil predhodno obveščen, poroča The Guardian. "Iskreno ne vem, kaj mislijo, da lahko s tem dosežejo," je dodala.

Tudi švedski premier Ulf Kristersson je kritiziral odločitev in poudaril, da o njej ni bil seznanjen vnaprej.

Analitiki opozarjajo na nejasnosti glede dejanskega namena telefonskega pogovora s Putinom. Čeprav naj bi bil sprva namenjen govoru o Ukrajini, je Støre pozneje kot razlog za stik navedel tudi upravljanje skupnih ribjih staležev v Barentsovem morju in zagotavljanje varnosti ob skupni meji z Rusijo. Stubb pa je dejal, da so želeli preprečiti morebitne nesporazume med Rusijo in njenimi nordijskimi sosedami. "Stubb in Støre očitno ne znata jasno pojasniti, ali je bil pogovor namenjen Ukrajini ali tudi reševanju njunih lastnih varnostnih vprašanj," je za The Guardian ocenil nekdanji finski diplomat Joel Linnainmäki. "Če je vse skupaj videti zmedeno, potem verjetno tudi je."

Vladimir Putin in Donald Trump
Vladimir Putin in Donald Trump
FOTO: AP

Dogodek je razkril razlike med evropskimi državami glede pristopa do Rusije. Medtem ko se voditelji načeloma strinjajo, da je treba vzpostaviti komunikacijo s Putinom, nimajo enotnega stališča o tem, kdo naj jo vodi in pod kakšnimi pogoji.

Evropski voditelji se o možnosti imenovanja posebnega predstavnika, ki bi se neposredno pogajal z Moskvo o končanju vojne v Ukrajini, pogovarjajo že od poletja, vendar konkretnega dogovora še niso dosegli. Razprava je postala še bolj pereča zaradi približevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa Moskvi in pričakovanega novega kroga mirovnih pogovorov v Abu Dabiju prihodnji mesec. Evropske države se bojijo, da bi bile izključene iz pogajanj, ki bodo pomembno vplivala na prihodnjo varnost evropske celine.

Evropa brez enotnega predstavnika

Neposredni stiki z Moskvo se v Evropi postopoma znova vzpostavljajo. Letos so se z ruskimi predstavniki pogovarjali britanski, francoski in nemški diplomati, v Moskvo je odpotoval tudi višji diplomatski svetovalec francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Svoje diplomatske stike s Kremljem je nadaljeval tudi kabinet predsednika Evropskega sveta Antónia Coste.

To je precejšna sprememba v primerjavi z obdobjem po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022, ko se je večina evropskih voditeljev neposrednim stikom s Putinom izogibala.

Mnenja o ponovnem odprtju komunikacijskih kanalov pa ostajajo različna. Francija že dlje časa zagovarja ohranjanje dialoga z ruskim predsednikom, medtem ko sta Nemčija in Velika Britanija previdnejši. Baltske države in visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas opozarjajo, da bi lahko obnovljeni pogovori z Moskvo zmanjšali pritisk na Rusijo, ne da bi ta v zameno ponudila kakršne koli koncesije.

Kaja Kallas
Kaja Kallas
FOTO: Profimedia

Za zdaj tudi ni jasno, kdo bi lahko govoril v imenu vseh 27 članic EU. Teoretično bi to nalogo lahko prevzela Kallas, vendar za pogajanja v imenu celotne EU potrebuje predhodno soglasje držav članic. Poleg tega jo zaradi njenega izrazito kritičnega odnosa do Kremlja Moskva vidi kot neprimernega sogovornika.

Nizozemski evropski poslanec Reinier van Lanschot je zato pozval evropske voditelje, naj skličejo vrh in se dogovorijo o imenovanju enotnega predstavnika za pogovore s Putinom. Ob tem je poudaril, da mora Evropa nastopati enotno, Ukrajina pa mora biti ves čas vključena v pogajanja. Priznal je tudi, da bi bilo dogovor težko doseči, saj bi lahko že ena sama članica z vetom preprečila imenovanje.

Putinov klic še ne pomeni pripravljenosti za mir

Ob vprašanju, kdo naj govori s Putinom, ostaja odprto tudi vprašanje, ali je neposredni dialog z njim sploh lahko uspešen. Analitiki za The Guardian opozarjajo, da bi lahko Kremelj ponovno zanimanje Evrope za pogovore razumel kot znak, da sta Ukrajina in njene zaveznice v bolj obupnem položaju.

Tudi vsebina torkovega pogovora ni nakazala spremembe Putinovih zahtev glede končanja vojne. Po poročanju časnika Financial Times je ruski predsednik del pogovora namenil razlagi srednjeveške slovanske zgodovine ter ponavljal zgodovinske argumente, s katerimi že dlje časa postavlja pod vprašaj pravico Ukrajine do obstoja kot samostojne države.

Alexander Stubb in Jonas Gahr Store
Alexander Stubb in Jonas Gahr Store
FOTO: Profimedia

Po oceni analitikov bi lahko Moskva sicer iskala nove diplomatske možnosti tudi zaradi nepredvidljivosti Trumpove politike. Toda pripravljenost ruskega predsednika, da sprejme telefonski klic evropskih voditeljev, še ne pomeni, da je pripravljen na kompromis.

"To ne pomeni, da se premikamo proti prekinitvi ognja, kaj šele k miru, saj je jasno, da je Putinov načrt A vojaški poraz Ukrajine," je opozoril Arkady Moshes s Finskega inštituta za mednarodne odnose.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Vladimir Putin Alexander Stubb Jonas Gahr Støre Evropska unija Rusija Ukrajina diplomacija

Kripto svet pretresa največji hekerski napad doslej, vreden več milijard evrov

Motorna žaga, orjaške buče in umetnine, ki jemljejo dih

24ur.com Finska in Norveška na svojo roko poklicali Putina, Danska skeptična
24ur.com Pirc Musarjeva: Ena od napak EU je bila, da smo prenehali komunicirati z Rusijo
24ur.com Trump meni, da je Putin utrujen od vojne, ameriških vojakov pa v Ukrajino ne bo
24ur.com Trump: Putin se strinja z varnostnimi zagotovili za Ukrajino
24ur.com Putin napovedal odgovor na militarizacijo Evrope
24ur.com Zelenski noče drugega kot Putina. Ali bo ta prišel?
24ur.com Baerbock: Putin se mora spremeniti za 360 stopinj. Rusi: Mojstrica geometrije
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kim Kardashian iskreno o težavnem obdobju s hčerko: "Bilo je veliko jeze ..."
Otrok vas udari, vi pa ne veste, kaj storiti? Strokovnjaki svetujejo
Otrok vas udari, vi pa ne veste, kaj storiti? Strokovnjaki svetujejo
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Po dveh porodih si želi tudi lifting obraza
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
Paris Hilton so očitali, da je zasenčila lastna otroka: Njen odgovor je jasen
zadovoljna
Portal
V jeansu od glave do pet je zadela v polno
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo iskreni, strelcem se obeta več spontanosti
Dnevni horoskop: Kozorogi bodo iskreni, strelcem se obeta več spontanosti
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
Stara je 34 let, mnogi pa ji pripisujejo vsaj 60: botoksa ne želi niti poskusiti
To je plašč, ki ga bomo to zimo nosile namesto črnega
To je plašč, ki ga bomo to zimo nosile namesto črnega
vizita
Portal
Zamenjajte večerni čips za pečen prigrizek, ki uredi prebavo
Katere naravne metode resnično pomagajo ob prvih znakih prehlada in viroze?
Katere naravne metode resnično pomagajo ob prvih znakih prehlada in viroze?
Menopavza: biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Menopavza: biološki preobrat, ki se zgodi hitreje, kot smo mislili
Pilates zmanjšuje tveganje za smrt za kar 36 odstotkov
Pilates zmanjšuje tveganje za smrt za kar 36 odstotkov
cekin
Portal
Znamenje, ki ga kmalu čaka prav posebna karierna priložnost
Maruša Lešnik je ljubezen do rož spremenila v posel
Maruša Lešnik je ljubezen do rož spremenila v posel
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Premožnejši upokojenci imajo skupno navado
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
V Indiji šel k brivcu po novo pričesko: 'Skoraj me je ohromil'
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Leta 1987 jo je zaposlil kot asistentko, nato je postala ljubezen njegovega življenja
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
Je ena sprememba v življenju dovolj za srečo?
dominvrt
Portal
Želite velike in okusne glavice česna? Vse se začne že jeseni
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
Vaš radiator potrebuje trik s sušilnikom za lase
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
S temi napakami lahko svojemu ljubljenčku nevede škodite
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
Preprost trik, zaradi katerega bo sir dlje ostal svež
okusno
Portal
'Vsak neuspeh boli, ta danes pa še toliko bolj': Tanja zapustila MasterChef
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
Preden živilo položite v košarico, preverite te znake
voyo
Portal
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Priklicano zlo 2
Priklicano zlo 2
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022