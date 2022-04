'Pogovori s Putinom ne prinesejo ničesar'

"Začenja se mi dozdevati, da imajo ljudje prav, ko pravijo, da se s Putinom ni smiselno pogovarjati in da je to le izguba časa," je Mario Draghi dejal za današnjo izdajo italijanskega časnika Corriere della Sera.

Draghi je dejal, da je sicer vedno menil, da "ima francoski predsednik Emmanuel Macron prav, da poskuša najti vse možne poti za dialog". "Vendar imam vtis, da so vojna grozodejstva popolnoma neodvisna od besed in telefonskih pogovorov," je dejal italijanski premier.

"Ukrajinci se junaško branijo," je dejal. "Sedaj nas čaka dolgotrajno nasilje z uničevanjem, ki se bo nadaljevalo. Nič ne kaže, da bi ukrajinsko ljudstvo lahko sprejelo rusko okupacijo."

Draghijevi komentarji prihajajo po tem, ko je Italija sporočila, da bo s ponedeljkom znova odprla svoje veleposlaništvo v Kijevu.

Italijanski premier je dejal še, da so gospodarske sankcije proti Rusiji sicer "nujne za oslabitev agresorja", vendar ni nujno, da bodo kratkoročno ustavile vojno.

"Ukrajincem moramo pomagati neposredno in to tudi počnemo. Če tega ne bi storili, bi jim s tem poslali sporočilo: predajte se, sprejmite suženjstvo in podrejenost – to je sporočilo, ki je v nasprotju z našimi evropskimi vrednotami solidarnosti," je dejal Draghi.