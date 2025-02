Pogovori zašli v slepo ulico, Kickl vrnil mandat za sestavo vlade

Kot je v sporočilu, ki ga povzema avstrijska tiskovna agencija APA, zapisal vodja avstrijskih svobodnjakov FPÖ Herbert Kickl, se je danes pred vrnitvijo mandata še zadnjič osebno sestal z vodjo ÖVP Christianom Stockerjem, ki očitno nista uspela premostiti razhajanj med strankama.

Kickl je danes zatrdil, da so ljudski stranki v številnih točkah prišli naproti, a žal kljub temu pogajanja niso bila uspešna.

Iz ljudske stranke so po drugi strani sporočili, da so pogajanja propadla zaradi Kicklove "želje po oblasti in brezkompromisnega pristopa".

Razlike, ki so se začele zlasti minuli teden, so se glede na dokumente, ki so pricurljali v javnost, odražale zlasti v dojemanju vloge Avstrije v Evropski uniji, načel pravne države, pa tudi odnosa do Rusije.

Svobodnjaki imajo do EU pogosto kritična stališča, obenem pa zavračajo sankcije proti Rusiji.