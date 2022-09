Pogreb kraljice največja varnostna operacija v zgodovini Združenega kraljestva

Pogreb britanske kraljice Elizabete II. je vrhunec dogajanja po njeni smrti pred enajstimi dnevi in glede na ocene velja tudi za največjo varnostno operacijo v Združenem kraljestvu doslej. Več tisoč policistov mora namreč poskrbeti za varnost ogromnih množic in dolgega seznama več sto članov tujih kraljevih družin, voditeljev in drugih dostojanstvenikov.

Po besedah visokega predstavnika londonske policije Stuarta Cundyja se nič ne more primerjati z izjemno kompleksno nalogo, ki jo je opisal kot "največjo policijsko operacijo" v zgodovini policije v britanski prestolnici. Obseg presega varnostno operacijo, ki je spremljala tako konec tedna ob praznovanju kraljičinega platinastega jubileja junija letos in olimpijske igre v Londonu leta 2012, ko je bilo vsak dan na delu do 10.000 policistov.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

V luči udeležbe na stotine svetovnih voditeljev in pomembnih osebnosti gre tudi za "največjo operacijo globalne varnosti" za londonsko policijo doslej, še ocenjuje Cundy. Nekdanji vodja protiteroristične policije Nick Aldworth meni celo, da gre za "najverjetneje največjo operacijo, ki bi se lahko zgodila v Združenem kraljestvu". Pogreb sicer poteka v obdobju, ko je raven grožnje terorističnega napada v državi ocenjena kot "znatna", kar pomeni, da je sam napad "verjeten". Policija in varnostne službe bodo pozorne na možnost napadov z noži, detonacije bomb in drugih terorističnih dogodkov ali incidentov. Za največjo grožnjo trenutno veljajo napadi, ki bi jih izvedli posamezniki, policija pa mora upoštevati tudi grožnje za visoke predstavnike. Grožnja naj bi bila največja, ko bo denimo novi kralj Karel III. prišel v stik z množicami. Od petka so policisti v okviru varnostne operacije, ki spremlja pogreb, opravili več kot 30 aretacij, je še povedal Cundy.

Pogreb kraljice Eliazbete II. spremljamo v živo.

V London so sicer prispeli policisti iz vseh delov države. V posebnih enotah sodelujejo oboroženi policisti, policisti na motorjih, na konjih in enote s psi. Ob premikanju pogrebnega sprevoda bodo na strehah v pripravljenosti ostrostrelci, na območjih izven prestolnice pa ga bodo spremljali helikopterji, je še pojasnil Aldworth. V osrednjem delu Londona je postavljenih za več kot 35 kilometrov ovir, ki naj bi omogočale nadzor nad množicami in zagotavljale varnost ključnih območij. Številni policisti so sicer poleg Londona prisotni tudi v bližnjem Windsorju, kjer se bodo popoldne odvili še en sprevod, obred in nazadnje pokop. Vsega skupaj naj bi za varnost skrbelo 2000 policistov, po besedah pristojnih pa gre prav tako za največjo tovrstno operacijo v mestu doslej.

icon-expand Varnostni ukrepi ob pogrebu kraljice Elizabete II. FOTO: AP

Kraljica Elizabeta je po več kot 70 letih na prestolu umrla 8. septembra, nasledil pa jo je njen sin Charles, ki bo vladal kot kralj Karel III. Njen pogreb je prvi državniški po smrti Winstona Churchilla leta 1965. Današnji ponedeljek je v Združenem kraljestvu dela prost dan, šole so zaprte, prav tako številne trgovine in podjetja. Številne ulice v središču mesta so zaradi sprevoda, ki bo krsto s kraljico popeljal do Westminstrske opatije, nato pa do Hyde Parka, zaprte. Ob tej priložnosti so na poti procesije odstranili tudi semaforje.