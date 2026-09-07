Zadnje slovo od vojnega zločinca

V srbski prestolnici bo danes potekal pogreb Ratka Mladića, nekdanjega generala Vojske Republike Srbske in obsojenega vojnega zločinca, ki je umrl 27. avgusta v Haagu.

icon-chevron-right 1 10 icon-chevron-right Pogreb Ratka Mladića AP

V Beogradu se tisoči poslavljajo od vojnega zločinca Mladića. AP

V Beogradu se je danes zbralo na tisoče ljudi, ki se želijo posloviti od pokojnega nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega vojnih zločinov v BiH. AP

Pred cerkvijo Svetega Luke v beograjskem naselju Vidikovac, kjer je krsta z Mladićevimi posmrtnimi ostanki, se vijejo dolge vrste ljudi. AP

Obsojenega vojnega zločinca bodo pokopali danes popoldne na pokopališču Topčider poleg njegove hčere Ane. AP

V pripravah na različne 'scenarije' poklona Mladiću je Bruselj Srbiji poslal več opozoril. AP

Pogreb Ratka Mladića AP

Na krsto je položeno njegovo vojaško pokrivalo, obkrožajo jo odlikovanja, ki jih je obsojeni vojni zločinec prejel med vojaškim služenjem. AP

Pogreb Ratka Mladića AP

Pogreb Ratka Mladića AP



















Krsta z Mladićevimi posmrtnimi ostanki bo med 7. in 12. uro razstavljena v cerkvi Svetega apostola Like na Košutnjaku, kjer bo nato potekala tudi pogrebna slovesnost. Po obredu se bo procesija s krsto odpravila na pokopališče Topčider, kjer da bodo predvidoma ob 13.30 pokopali v družinski grobnici, poleg hčerke Ane. Pogreb bo po neuradnih informacijah nekaterih srbskih medijev vodil vrhovni poglavar srbske pravoslavne cerkve patriarh Porfirije. Trenutno v cerkvi poteka sveta zadušna liturgija, ki jo ob bogoslužju duhovščine vodi pravoslavni protojerej Đorđe Stojisavljević, vodja Kabineta srbskega patriarha. Pred cerkvijo se že zbira množica njegovih privržencev, med njimi so poleg Mladićeve družine tudi nekateri vojni veterani. Za del srbske javnosti je Mladić namreč še vedno vojni junak. "Prišla sem pospremiti našega generala," je za BBC pred cerkvijo dejala Beograjčanka Dušanka Todorović. "Pogreb obsojenega vojnega zločinca grozi, da bo postal največje fašistično zborovanje v Evropi v zadnjih 70 letih," pa so medtem na X zapisali Matere Srebrenice, združenje družin žrtev. Na dvorišče cerkve so medtem namestili velike LED-panele za neposredni prenos pogrebne slovesnosti, pa tudi začasna javna stranišča. Ulica Kneza Višeslava je zaprta, promet ureja policija.

Podrobnosti pogreba nejasne

Kako točno bo videti pogrebna slovesnost in kaj vse bo vključevala, sicer ni povsem jasno. Član ekipe za organizacijo pogreba Svetozar Andrić je za tiskovno agencijo Republike Srbske Srna včeraj zatrdil, da bo Mladić pokopan z vojaškim pozdravom ter najvišjimi častmi. Po njegovih besedah naj bi po prihodu na pokopališče Topčider Mladičeve posmrtne ostanke do mesta pokopa pospremila častna straža, nato bodo sledile slovesne salve in poslovilni govori. Dodal je, da bo pogreb potekal organizirano in regulirano. Euronews pa je medtem poročal, da bo Mladić pokopan brez državnih in vojaških časti, pogreba pa se ne bodo udeležili aktualni državni funkcionarji, med njimi premier Đuro Macut ter predsednik parlamenta. Ne bo topovskih salv niti slovesne vojaške navzočnosti. Pogreba se prav tako ne bo udeležil srbski predsednik Aleksandar Vučić, kot razlog pa je navedel, da bo takrat na uradnem obisku v Srbiji uzbekistanski predsednik Šavkat Mirzijojev. Vučić je še povedal, da je organizacija pogreba v rokah Mladićeve družine.

Včeraj je v Domu srbske vojske v Beogradu potekala komemoracija, ki so se je udeležili tudi nekateri uradniki Republike Srbske in več članov srbske vlade, med njimi minister za pravosodje Nenad Vujić. Srbske oblasti so ob tem pojasnile, da spominske slovesnosti ni organizirala država, temveč združenje upokojenih generalov.

Srbski pravosodni minister Vujić je po smrti Mladića omenil, da bi ga v Srbiji lahko pokopali z najvišjimi državnimi častmi, kar je sprožilo obsodbe v regiji.

Na njej so bili tudi člani Mladićeve družine ter nekdanji pripadniki vojske Republike Srbske, pa tudi njegovi privrženci. Ti so bili oblečeni v črno, nekateri pa so nosili majice s podobo Mladića in napisom 'heroj'. Ena od skupin je z avtobusom prispela tudi iz Bosne in Hercegovine (BiH), je poročal N1. Srbija se ob tem sooča z vse večjim pritiskom iz Evrope zaradi, kot so v Bruslju opisali, njegovega poveličevanja, kar Srbija zavrača. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja Mladića v Srbiji odpovedala obisk v tej državi, napovedan za sredo. "Javno poveličevanje Ratka Mladića" je obsodil tudi komisar Sveta Evrope za človekove pravice Michael O'Flaherty, srbske oblasti pa pozval, naj se mu uprejo in tako zaščitijo pravičnost in pravice žrtev.

Ratko Mladić – nekdanji general sil bosanskih Srbov in obsojeni vojni zločinec. FOTO: AP