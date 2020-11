Bodo morali pogreb Yorkshirskega razparača plačati davkoplačevalci?

Sutcliffe je umrl v četrtek, star 74 let, po navedbah otoških medijev pa naj bi bila usodna bolezen covid-19. Morilec je bil sicer že vrsto let hud sladkorni bolnik in je imel še vrsto pridruženih bolezni, so zapisali na portalu BBC .

Stroški pogreba (ki vključujejo stroške krste, pokopa ali upepelitve, prevoza in pogrebnine) naj bi znašali okoli 3000 funtov (3350 evrov). Po zakonu, ki velja v Veliki Britaniji, pa mora za pogreb zapornika, če se za to ne javijo svojci, poskrbeti zavod, v katerem je pokojnik preživljal zaporno kazen. Ker gre seveda za javno ustanovo, bi stroški pogreba tako padli na pleča davkoplačevalcev, poroča britanski portal.

Sutcliffa so mediji poimenovali Yorkshirski razparač, ker je svoje žrtve pohabljal s kladivom, izvijačem in nožem. Nekdanji voznik tovornjaka je moril med letoma 1975 in 1980. Čeprav je bil poročen, se njegovi ženi Sonii menda niti sanjalo ni, da je medtem, ko je spala, njen partner opravljal morilske pohode. Obsojen je bil zaradi umora 13 žensk in poskusa umora sedmih. Verjel je, da ga je na to 'misijo' poslal sam 'bog', ki mu je naročil, da ubija prostitutke, a vse njegove žrtve sploh niso bile spolne delavke.