Pogrebnici več let prodajali dele trupel, oskrunili več kot 560 pokojnikov

Lastnica pogrebnega zavoda v Koloradu je več let prodajala telesne dele pokojnih. Kot je pokazala sodna preiskava, je v tem času neupravičeno posegla v trupla več kot 500 ljudi. Zaradi skrunitve umrlih in goljufije jo čaka 20 let zapora, prav tako so v zapor, sicer za pet let manj, poslali njeno mamo, ki je pri zločinih sodelovala.

Iz ameriške zvezne države Kolorado prihaja nenavadna zgodba. Lastnica tamkajšnjega pogrebnega zavoda Megan Hess se je namreč leta 2010 odločila za 'dodatno dejavnost' in začela s prodajo telesnih delov pokojnikov. Danes 46-letnica iz Montrosa je v osmih letih oskrunila 560 trupel, piše Insider. V začetku julija je krivdo priznala, v torek pa jo je sodnik obsodil na 20 let zapora.

V shemi je sodelovala tudi njena mama, ki jo čaka 15 let za zapahi. Tudi 69-letna Shirley Koch je krivdo priznala, a je dejala, da je bila v proces prodaje človeških delov delno vključena, saj da je pomagala le pri razkosavanju trupel. 'Kremacijo' zaračunala, v žarah pa beton in druge osebe Hčerka je skrunjena trupla kremirala, družini pa za paket 'kremacije' zaračunala 1000 dolarjev (približno 954 evrov). Prejeti pepel pokojnih 'svojcev' naj ne bi pripadal le eni osebi. Tožilci so zatrdili, da je bil v vsaj eni žari pepel pokojnikov pomešan z mešanico za beton. V nekaterih primerih naj bi družinam vnaprej ponudila možnost odkupa telesa za darovanje, v primeru, da so jo svojci zavrnili, pa projekt vseeno izpeljala, so sporočili s sodnega ministrstva. Hessova je prodajala predvsem roke, glave in človeške hrbtenice, je tudi priznala.

Dele trupel je nato po državi razpošiljala kar po pošti ali na komercialnih letih, s tem pa kršila tudi pravila Ministrstva za promet glede pošiljanja nevarnih materialov. Prav tako je v ZDA prepovedana prodaja organov, z zakonom je dovoljeno le darovanje. A organizacije, s katerimi je Hessova darovala, niso vedele, da ta nima izpolnjenega ustreznega obrazca. Zaradi pomanjkljive papirologije so 46-letnici tudi prišli na sled, piše Reuters. Svojci šokirani: 'Mojo ljubo mater so razkosali' Svojci pokojnikov so zaradi razkritja direktorice šokirani. "Mojo ljubo mater so razkosali," je dejala članica ene izmed prizadetih družin Erin Smith. "Ženski sta plenili ranljive žrtve, ki so se nanju obrnile v času žalosti in bolečine," pa je situacijo opisal agent FBI, zadolžen za preiskavo, Leonard Carollo. "Ti pohlepni ženski sta izdali zaupanje na stotine žrtev in pohabili njihove ljubljene," je še dodal.