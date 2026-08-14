Pogrešajo 34-letno Dragano: s prijatelji naj bi skušala pobegniti pred ognjenimi zublji

V požaru, ki je ponoči zajel območje Omiša, je med poskusom evakuacije neznano kam izginila 34-letna Dragana Antešević iz Bosne in Hercegovine. Ima črne lase, rjave oči in je srednje postave, je sporočila hrvaška policija.

Po neuradnih informacijah je 34-letnica pred požarom skušala pobegniti z avtomobilom, v katerem sta bili še dve drugi osebi, eno od teh pa so našli huje poškodovano, navajajo hrvaški mediji. Iskanje je osredotočeno na območje okoli lokacije vozila, od koder naj bi se pogrešana oddaljila, piše Slobodna Dalmacija.

Pri iskanju pomaga okoli 20 pripadnikov Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) Split, je medtem za Index dejal njihov predstavnik za odnose z javnostmi. Kot je dodal, zagotavljajo predvsem logistično podporo štabu civilne zaščite in drugim silam. "Območje bo temeljito pregledano."

Z območja Omiša so doslej evakuirali okoli tisoč ljudi, več kot 200 gasilcev je sodelovalo pri gašenju, dva sta bila poškodovana, na pogorišču pa so našli tudi mrtvo žensko.