Pogrešanega novinarja Aleca Luhna našli živega in v dobrem stanju

Norveški reševalci so v odročnem narodnem parku Folgefonna našli ameriškega novinarja Aleca Luhna, ki je bil več dni pogrešan. Našli so ga živega in v dobrem zdravstvenem stanju. 38-letni novinar se je sam odpravil na večdnevni pohod, a se ni vrnil, ko bi se moral. To je sprožilo obsežno iskalno akcijo.