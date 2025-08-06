Svetli način
Tujina

Pogrešanega novinarja Aleca Luhna našli živega in v dobrem stanju

Folgefonn, 06. 08. 2025 16.39 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
L.M.
Komentarji
1

Norveški reševalci so v odročnem narodnem parku Folgefonna našli ameriškega novinarja Aleca Luhna, ki je bil več dni pogrešan. Našli so ga živega in v dobrem zdravstvenem stanju. 38-letni novinar se je sam odpravil na večdnevni pohod, a se ni vrnil, ko bi se moral. To je sprožilo obsežno iskalno akcijo.

Kot smo poročali se je 31. julija Alec Luhn, priznani okoljski novinar, ki je med drugim delal tudi za The Guardian, New York Times in The Atlantic,  sam odpravil na štiridnevni pohod iz kraja Ullensvang v zahodnem delu Norveške. Ko ni prišel na let iz Bergna v Združeno kraljestvo, so svojci sprožili iskanje.

Preberi še Med štiridnevnim solo pohodom na Norveškem izginil priznan novinar

V iskalni akciji so sodelovali policisti, prostovoljci Rdečega križa, reševalni psi in droni. Zaradi slabega vremena so jo večkrat prekinili. Kljub težkim razmeram so ga reševalci našli živega, je sporočila njegova sestra Drew Gaddis. Sicer ima poškodovano nogo, a je "splošno v dobrem stanju", poroča The Guardain. S helikopterjem so ga že prepeljali v Bergen.

CBS News poroča, da  podrobnosti reševalne akcije še niso znane. 

gore najden naravni park
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
RedCell
06. 08. 2025 17.49
Dobr, a sklanjanje se vedno ne gre?
ODGOVORI
0 0
