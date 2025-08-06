Pogrešanega novinarja Aleca Luhna našli živega in v dobrem stanju

Kot smo poročali se je 31. julija Alec Luhn, priznani okoljski novinar, ki je med drugim delal tudi za The Guardian, New York Times in The Atlantic, sam odpravil na štiridnevni pohod iz kraja Ullensvang v zahodnem delu Norveške. Ko ni prišel na let iz Bergna v Združeno kraljestvo, so svojci sprožili iskanje.
V iskalni akciji so sodelovali policisti, prostovoljci Rdečega križa, reševalni psi in droni. Zaradi slabega vremena so jo večkrat prekinili. Kljub težkim razmeram so ga reševalci našli živega, je sporočila njegova sestra Drew Gaddis. Sicer ima poškodovano nogo, a je "splošno v dobrem stanju", poroča The Guardain. S helikopterjem so ga že prepeljali v Bergen.
CBS News poroča, da podrobnosti reševalne akcije še niso znane.
