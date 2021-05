Ruski zdravnik, ki je zdravil Navalnega po zastrupitvi, pogrešan

Aleksander Murakhovski , ki je bil imenovan za zdravstvenega ministra sibirske regije Omsk, se v petek ni vrnil z lovskega izleta, je v nedeljo poročala državna tiskovna agencija Tass , ki se je sklicevala na tiskovnega predstavnika policije. Lokalne oblasti so sicer že prej govorile o izginotju moškega, rojenega leta 1971, ne da bi navedle ime. Glede na poročila, so pri iskanju pogrešanega zaprosili za dodatne policiste.

Do pred nekaj meseci je Murakhovski vodil omsko kliniko, kamor so odpeljali Navalnega, potem ko se je avgusta lani zrušil na letalu. Navalnega so kasneje odpeljali v Nemčijo, kjer so ga tedne zdravili v bolnišnici Charite v Berlinu. Glede na teste številnih laboratorijev se je zastrupil z novičokom.

Takrat Murakhovski ni diagnosticiral zastrupitve, ampak je dejal, da je Navalni zbolel za presnovno motnjo. Navalni mu je očital, da je ponaredil diagnozo, njegovi privrženci pa so Murakhovskega obtožili, da je v kritičnem času odložil Navalnijevo premestitev v Nemčijo.

Novembra je zdravnik napredoval v ministra za zdravje sibirske regije.

Rusija sicer še vedno pravi, da ji ni uspelo dokazati, da je bil Navalni zastrupljen, in zato zadeve ne preiskuje. Evropska unija in ZDA so Rusijo že večkrat pozvale k preiskavi zločina in za državo uvedle sankcije.