Trenutek, ko so avstralski policisti našli pogrešano deklico: 'Moje ime je Cleo'

Policisti so v javnost posredovali tudi posnetek trenutka, ko so rešili deklico:

Območje iskanja – radij 1000 kilometrov okoli kampa – je bilo ogromno. Policisti so si pomagali s psi, droni in celo z letali za preiskovanje večjih območij. Na koncu pa so pogrešano deklico našli v domačem kraju Carnarvon, manj kot 100 kilometrov stran od kampa, od koder je 16. oktobra izginila. Agonija, ki sta jo prestajala njena mama Ellie Smith in očim Jake Gliddon, se je končala.

Iskanje male Cleo Smith se je začelo pred 18 dnevi, ko je bila deklica ugrabljena iz šotora v kampu, v katerem je spala, in odpeljana v temo. Sledile so ure, dnevi in tedni, ko je množica policistov brskala po smeteh vzdolž 600 kilometrov dolge avtoceste, prečesavala grmičevje, trkala na vrata številnih domov in posestev ter pregledovala posnetke nadzornih kamer, poroča Guardian.

Prijazna in zaupljiva deklica, polna energije

Detektiv Cameron Blaine je na novinarski konferenci, ko sta se prvotni šok in navdušenje polegla, povedal, kako so jima sporočili veselo novico. "Vsi smo upali na tak rezultat, a nismo bili pripravljeni na to. Bilo je fantastično! Videti deklico, kako sedi tam, je bilo neverjetno. Obrnil sem se in šel iz hiše, kmalu zatem smo sedli v avto. Poklicali smo njene starše in jim rekli, da želi nekdo govoriti z njimi. To je bil čudovit občutek," je opisal.

Tudi vodja preiskovalcev Rod Wilde je povedal, da so jih ob odkritju prevzela čustva. "Vsi smo jokali. Absolutno. To je bil neverjeten trenutek, fantastično!"

Blaine pravi, da so se stvari odvijale tako hitro, da Ellie in Jaka niti ni imel časa povsem pripraviti na srečanje. Hčerko sta kmalu zatem videla v bolnišnici. "Ko ju je zagledala, je vzkliknila: 'Mamica!' Nato so sledili objemi, poljubi in veliko solza," je še dodal.

Dekličina mama je še pred tem na Instagramu sporočila, da je njihova družina "spet cela".

Da je z deklico fizično vse v redu, je bilo po njegovih besedah jasno takoj. "Zdaj, ko sem jo nekajkrat videl, lahko rečem, da je majhen zajček, poln energije. Kako ji uspeva, da ima toliko energije, ne vem, želim si, da bi jo imel tudi sam, a jaz sem pripravljen na spanje. Je zelo prijazna in energična deklica, zelo zaupljiva in zelo odprta. Vsekakor je bila velika čast videti to ponovno snidenje in sodelovati pri njem," je še dejal Blaine.

Podrobnosti še niso znane

Kaj točno je policijo pripeljalo do hiše, v kateri je bila Cleo, še ni jasno. Policija je sicer ponujala milijon dolarjev nagrade za informacije o pogrešani deklici, a je namestnik policijskega komisarja Col Blanch dejal, da ni bilo nobenega ključnega podatka, ki bi predstavljal preboj v preiskavi, tako da nagrade ne bodo izplačali. "Šlo je za skupek več različnih stvari, lahko rečem, da izjemno dobrih ljudi, ki so zbirali in sestavljali informacije."

"Ne vem, ali je bil kdo v hiši brez solz v očeh, ko je deklica rekla 'Moje ime je Cleo'. Videl sem izkušene detektive, ki so jokali od olajšanja. Sam sem ostal brez besed, kar se redko zgodi ... To je nekaj, kar smo si v srcih vsi želeli in se je uresničilo," je še dodal.

Blanch je povedal še, da 36-letni lastnik hiše, ki ga je policija pridržala in odpeljala na zaslišanje, družini ni znan in je tudi edini osumljenec v primeru.