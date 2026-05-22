Pogrešana francoska dečka našli sama na Portugalskem

Fantka, stara štiri in pet let, je v bližini mesta Comporta v torek našel mimoidoči voznik. Objokana otroka sta imela v nahrbtniku hrano in pijačo, ne pa tudi osebnih dokumentov.
Voznik ju je odpeljal v pekarno, kjer dela njegova družina, nato pa poklical policijo. "Dali smo jima nekaj za jesti in par igrač, da bi ju zamotili," je pojasnil Alexandre Quintas za portugalski portal Observador.
Mati voznika, Eugenia Quintas, je povedala, da jim je lokalni zdravnik, ki govori francosko, omogočil pogovor z dečkoma. "Povedala sta, da sta prišla v avtomobilu, nato pa izstopila v gozdu," je dejala. Eden od fantov je pojasnil, da sta imela zvezane oči, mati pa jima je naročila, naj poiščeta skrito igračo. Ko sta si snela prevezo, njune matere ni bilo več, prav tako tudi ne njenega avtomobila.
"Pri sebi sta imela pomarančo, hruško in steklenico vode. Nismo sicer zaznali nobenih znakov zlorabe," je dodala Eugenia Quintas za portugalski spletni portal.
Portugalska policija je sprožila iskalno akcijo in v četrtek našla mater dečkov v portugalskem mestu Fatima. Aretirali so jo skupaj s 55-letnim moškim zaradi suma zlorabe, ogrožanja in zapustitve otroka.
Francoski tožilec Jean Richert je pojasnil, da je družina ženske 11. maja prijavila njeno izginotje. Oče otrok, ki je ločen od matere, prav tako ne razume, zakaj je z otroki odpotovala na Portugalsko, je dodal Richert.
Poleg preiskave v Franciji vzporedno poteka tudi preiskava na Portugalskem. Otroka so medtem prepeljali v bolnišnico, kjer sta na opazovanju.
