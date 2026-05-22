Tujina

Pogrešana francoska dečka našli sama na Portugalskem

Comporta, 22. 05. 2026 07.51 pred 43 minutami 2 min branja 10

Avtor:
M.S.
Portugalska policija

V bližini portugalskega letovišča Comporta so v torek našli sama dva objokana fantka, stara štiri in pet let. Dečka, ki ju je njun oče v rodni Franciji prijavil kot pogrešana, je, kot kaže, ob cesti zapustila njuna mati. Portugalska policija jo je dva dni kasneje aretirala v mestu Fatima. Zakaj je zapustila svoja otroka, še ni jasno.

Fantka, stara štiri in pet let, je v bližini mesta Comporta v torek našel mimoidoči voznik. Objokana otroka sta imela v nahrbtniku hrano in pijačo, ne pa tudi osebnih dokumentov.

Voznik ju je odpeljal v pekarno, kjer dela njegova družina, nato pa poklical policijo. "Dali smo jima nekaj za jesti in par igrač, da bi ju zamotili," je pojasnil Alexandre Quintas za portugalski portal Observador.

Mati voznika, Eugenia Quintas, je povedala, da jim je lokalni zdravnik, ki govori francosko, omogočil pogovor z dečkoma. "Povedala sta, da sta prišla v avtomobilu, nato pa izstopila v gozdu," je dejala. Eden od fantov je pojasnil, da sta imela zvezane oči, mati pa jima je naročila, naj poiščeta skrito igračo. Ko sta si snela prevezo, njune matere ni bilo več, prav tako tudi ne njenega avtomobila.

Plaža v portugalskem mestu Comporta.
Plaža v portugalskem mestu Comporta.
FOTO: Shutterstock

"Pri sebi sta imela pomarančo, hruško in steklenico vode. Nismo sicer zaznali nobenih znakov zlorabe," je dodala Eugenia Quintas za portugalski spletni portal.

Portugalska policija je sprožila iskalno akcijo in v četrtek našla mater dečkov v portugalskem mestu Fatima. Aretirali so jo skupaj s 55-letnim moškim zaradi suma zlorabe, ogrožanja in zapustitve otroka.

Francoski tožilec Jean Richert je pojasnil, da je družina ženske 11. maja prijavila njeno izginotje. Oče otrok, ki je ločen od matere, prav tako ne razume, zakaj je z otroki odpotovala na Portugalsko, je dodal Richert.

Poleg preiskave v Franciji vzporedno poteka tudi preiskava na Portugalskem. Otroka so medtem prepeljali v bolnišnico, kjer sta na opazovanju.

KOMENTARJI10

Cobra007
22. 05. 2026 08.35
Zelo žalostna zgodba.. s srečnim koncem! 🩷🩷 Da to stori ena mati, ni vredna svojega imena. Na veliko žalost, so tudi takšne med nami. 😳
Odgovori
0 0
devlon
22. 05. 2026 08.31
Želela jima je omogociti boljse zivljenje
Odgovori
0 0
Žrtev
22. 05. 2026 08.29
Malo slabša kot Dončičeva
Odgovori
-2
0 2
SDS_je_poden
22. 05. 2026 08.27
Že cel čas trdim, da niso vsi ljudje primerni, da bi imeli otroke.
Odgovori
+2
2 0
r h
22. 05. 2026 08.24
Ne, pa kako to, če pa so ženske pri ločitvah v prednosti, ker so bolj zaščitene glede otrok kot medvedi. Imajo materinski čut.
Odgovori
+2
2 0
Volja
22. 05. 2026 08.28
Daj, nehaj se zgražati zaradi ene pleve v bali sena! Zahrbtno dejanje.
Odgovori
+1
2 1
22. 05. 2026 08.24
še vedno mislimo, da je ukinitev smrtne kazni civilizacijski napredek ? Texas je bolj napreden kot vsa evropa skupaj.
Odgovori
+2
2 0
zaba67
22. 05. 2026 08.07
take otroke potem dodelijo materam, tudi če so le te psihično motene osebe ali narkomanke - vsaj pri nas CSD-ji delajo vse proti očetom...feminizirana inštitucije...
Odgovori
+5
7 2
sophie25
22. 05. 2026 08.27
Zelo je odvisno od CSD-ja. Nažalost je polno nesposobnih ljudi tam, resnica pa je, da premalokrat delajo v korist otroka.
Odgovori
+1
1 0
