Pogrešana francoska dečka našli sama na Portugalskem

Fantka, stara štiri in pet let, je v bližini mesta Comporta v torek našel mimoidoči voznik. Objokana otroka sta imela v nahrbtniku hrano in pijačo, ne pa tudi osebnih dokumentov.

Voznik ju je odpeljal v pekarno, kjer dela njegova družina, nato pa poklical policijo. "Dali smo jima nekaj za jesti in par igrač, da bi ju zamotili," je pojasnil Alexandre Quintas za portugalski portal Observador.

Mati voznika, Eugenia Quintas, je povedala, da jim je lokalni zdravnik, ki govori francosko, omogočil pogovor z dečkoma. "Povedala sta, da sta prišla v avtomobilu, nato pa izstopila v gozdu," je dejala. Eden od fantov je pojasnil, da sta imela zvezane oči, mati pa jima je naročila, naj poiščeta skrito igračo. Ko sta si snela prevezo, njune matere ni bilo več, prav tako tudi ne njenega avtomobila.