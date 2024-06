Je pogrešano kriptokraljico 'pospravila' bolgarska mafija?

OGLAS

Diplomantka univerze v Oxfordu Ruja Ignatova se je rodila v Bolgariji, odraščala v Nemčiji nato pa živela z uspešno kariero na področju financ. No, vse dokler ni leta 2014 svetu predstavila kriptovaluto OneCoin. V nakup je prepričala na milijone ljudi, ki so ji verjeli, da bo OneCoin celo še bolj donosen kot je bil Bitcoin. A resnica je bila povsem drugačna. Ruja je ustvarila dobro zapakirano naložbeno goljufijo brez digitalnega zapisa, ki je sicer osnova za kriptovalute, kot je denimo Bitcoin. Preiskovalci tako iz Nemčije kot iz ZDA so ji oktobra leta 2017 prišli na sled, a je tik preden bi jo lahko prijeli iz Sofije odletela v Atene in "izpuhtela". V zadnjem letu sta se BBC World Service's Eye Investigations in Panorama poglobila v njeno zgodbo in skušala ugotoviti, kaj se ji je zgodilo in ali je sploh še živa.

Ključno je bilo ugotoviti, kdo je predstavljal njen ožji krog zaveznikov. Richard Reinhardt, ki je z FBI-jevo pomočjo OneCoin preiskoval za ameriško davčno upravo, je spregovoril o moškem, ki ga do tedaj preiskovalci še nikoli niso javno poimenovali. Glede na ugotovitve BBC-ja, je bil za varnost Ignatove zadolžen Hristoforos Nikos Amanatidis, znan pod vzdevkom Taki. "Rečeno nam je bilo, da naj bi za njeno varnost skrbel pomembnen preprodajalec drog," je v svojem prvem intervjuju po upokojitvi konec leta 2023 povedal Reinhardt in dodal, da se je njegovo ime med preiskavo večkrat ponovilo. Podobne informacije je BBC dobival od odvetnikov ameriške vlade, ki so jim leta 2019 zaupali, da za varnost Ignatove skrbi pomemben člen organizirane kriminalne združbe v Bolgariji, čeprav ga takrat niso poimenovali. "Imamo dokaze, da je bil zelo pomemben, če ne celo najbolj pomemben preprodajalec mamil vseh časov v Bolgariji, tesno povezan z OneCoinom – služil je kot osebni varnostnik Ruje Ignatove," je takrat dejal pomočnik odvetnika. Drug odvetnik ameriške vlade pa je kasneje dejal, da je ta isti "vodja varnosti" vpleten v njeno izginotje. Po mnenju Reinhardta je bila Ignatova veliko bolj prefinjena kriminalka, kot si ljudje predstavljajo. "To je kot kriminalec tipa 'beli ovratnik' in hkrati preprodajalec mamil ali mafijec na steroidih."

Poslovni prostori kriptovalute OneCoine v Bolgariji FOTO: Shutterstock icon-expand

To teorijo po poročanju BBC-ja podpirajo tudi razkriti dokumenti Europola, ki kažejo, da je bolgarska policija pred izginotjem Ignatove leta 2017 vzpostavila povezave med njo in Takijem. V dokumentih policija sumi, da je Taki finančno mrežo OneCoin uporabljal za pranje dobička od trgovine z mamili. "Taki je duh. Nikoli ga ne boste videli. Samo slišali boste o njem" V rodni Bolgariji ima Taki skorajda mitski status kot El Chapo ali Pablo Escobar. Njega in njegove sodelavce so tam preiskovali zaradi oboroženega ropa, tihotapljenja mamil in umorov, vendar pa nikoli ni kazensko odgovarjal za nobenega od zločinov, ki jih je bil osumljen. Tudi nekdanji namestnik bolgarskega ministrstva Ivan Hristanov, ki je leta 2022 preiskoval obtožbe, da je Taki vodil kriminalno mrežo s pomočjo skorumpiranih uradnikov, pravi, da je Taki "šef mafije v Bolgariji". "Taki je duh. Nikoli ga ne boste videli. Samo slišali boste o njem. S tabo se pogovarja prek drugih ljudi. Če ga ne poslušaš, preprosto izgineš z obličja zemlje." Dodal je, da je bil prav zato Taki edina oseba, ki bi Ignatovo lahko zaščitila pred vsemi preiskavami, tudi pred tujimi agencijami.

Taki naj bi zdaj domnevno živel v Dubaju, kjer je Ignatova kupila luksuzni penthouse in kjer je na njene bančne račune prišlo na desetine milijonov evrov povezanih z goljufijo OneCoin. Čeprav ni znano, kako sta se Taki in gospa Ignatova spoznala, in ali je bil on že od začetka vpleten v OneCoin, več virov pravi, da sta imela tesen osebni odnos in da je bil celo boter njeni hčerki. Za zaščito naj bi Takiju plačevala do 100.000 evrov na mesec. Vsaj tako je za BBC razkril eden od bolgarskih virov, ki naj bi bil blizu Ignatovi. Nekdanji svetovalec Ignatove: Imen ne bom razkril, ker imam družino Dokumenti Europola omenjajo tudi zapleten posel o prodaji parcele na črnomorski obali Bolgarije, ki povezuje eno od podjetij Ignatove s Takijevo ženo. Dokumente tajne policije je BBC-ju posredoval Frank Schneider, nekdanji vohun in svetovalec Ignatove, ki je kmalu po predaji dokumentov izginil. Za BBC je povedal, da je njegova nekdanja šefica delala s "prevaranti" in "gangsterji". Schneiderja so BBC-jevi novinarji intervjuvali v Franciji, ko je v hišnem priporu čakal na izročitev ZDA zaradi prevare OneCoin. Ni pa bil pripravljen razkriti imen. "Ne bom vam povedal, kdo, ker imam družino. To je hud organiziran kriminal," je pojasnil. Je bila Ignatova konec leta 2018 umorjena? Leta 2022 so bolgarski preiskovalni novinar Dimitar Stoyanov in njegovi kolegi iz preiskovalne skupine novinarjev bird.bg prejeli policijsko poročilo, ki so ga našli na domu umorjenega bolgarskega policista. V dokumentu policijski informator podrobno opisuje, kako je Takijevega svaka pijanega slišal govoriti, da je konec leta 2018 Taki naročil umor Ignatove, njeno truplo pa da so razkosali in ga vrgli z jahte v Jonskem morju. Verodostojnost policijskega dokumenta so potrdili bolgarski uradniki, številni Takijevi sodelavci pa verjamejo, da je ta teorija ne le povsem možna, pač pa tudi resnična. Domnevajo, da je Taki želel pretrgati vezi z goljufijo OneCoin, s katero ga je povezovala Ignatova. Eden od teh sodelavcev je Krasimir Kamenov, znan kot Kuro, ki ga Interpol išče zaradi obtožb umora.

Ruja Ignatova FOTO: FBI icon-expand

Stoyanov naj bi govoril s Kurom, ki mu je zaupal, da je o obtožbi, da je Taki naročil umor Ignatove. Viri blizu Kura so za BBC potrdili, da je do tega srečanja prišlo konec leta 2022. Maja 2023 je bil Kuro umorjen v Cape Townu, umorjena pa je bila tudi njegova žena in še dva moška, ki sta delala zanj. Južnoafriška policija še vedno išče morilce, nekdanji bolgarski minister Hristanov pa verjame, da je Kurov umor povezan s Takijem. Odkar je objavil obtožbe o umoru gospe Ignatove, je tudi novinar Dimitar Stoyanov prejel smrtne grožnje, zaradi česar je bil prisiljen že četrtič v svoji karieri začasno zapustiti Bolgarijo. Stoyanov je povedal še, da mu je več očividcev povedalo, da od izginotja Ignatove njene nepremičnine v Bolgariji uporabljajo ljudje, povezani s Takijem. Taki ni bil nikoli obtožen, Ignatova je verjetno mrtva Taki sicer zaradi trditev, da je umoril Ignatovo, ni bil nikoli aretiran. Tudi njenega trupla niso nikoli našli, preiskovalci pa pravijo, da nimajo dovolj dokazov, da bi ga lahko preganjali. Nekdanji preiskovalec davčne uprave Reinhardt je medtem prepričan, da je Ignatova mrtva. Čeprav ni videl nobenih dokazov, ki bi njeno smrt povezovali s Takijem, pravi, da se njeno skrivnostno izginotje ujema z delovanjem narko kartelov. "Med tatovi ni časti. Glede na to, kako nasilni so karteli. Če bi Taki ocenil, da Ignatova zanj grožnja, bi se je verjetno raje znebil, kot da bi obstajala možnost, da bi ga ujeli," je pojasnil. Leta 2022 je bila Ignatova uvrščena na FBI-jev seznam desetih najbolj iskanih – na seznamu pa je še danes. FBI osebam, ki bi jih predale informacije, s katerimi bi našli Ignatovo, ponuja tudi 250.000 dolarjev (okoli 230.000 evrov) nagrade.

