Pogrešana Madeleine McCann: policija v iskanju dokazov preiskuje vodnjake

Portugalski policisti in gasilci že drugi dan zapored intenzivno preiskujejo tri stare, zapuščene vodnjake, ki se nahajajo v bližini hiše, ki jo je leta 2007, v času izginotja Madeleine McCann, najemal osumljenec Christian Brueckner.

Kot poročajo tuji mediji, iščejo kakršenkoli dokaz, ki bi ga lahko povezali z malo Maddie. Operacija poteka na samotnem predelu v bližini plaže Algarve, preiskovalci pa si pomagajo tudi s posebno plezalno opremo.

A iskanje zaenkrat kot kaže še ni obrodilo sadov. Preiskovalci sicer ne izdajajo, kako daleč so z iskanjem, lokalni mediji pa poročajo, da naj bi dva vodnjaka že pregledali, a neuspešno - v nobenem naj ne bi našli dokazov, ki bi jih lahko povezali s pogrešano deklico.

Domačin Jose Barata pravi, da se je ravno peljal po cesti, ob kateri so zapuščeni vodnjaki, ko je opazil policiste in gasilce ter ob strani parkirana njihova službena vozila. Pregledovali naj bi največjega od vodnjakov, ki ima na vrhu še ostanke železne črpalke. "Upočasnil sem avtomobil, a so mi dejali, naj nadaljujem z vožnjo. Pojma nisem imel, kaj se dogaja. Bili so ravno ob velikem vodnjaku, gasilci so imeli vrvi in drugo opremo. Mislil sem, da koga rešujejo, ali pa je kdo morda storil samomor. Kasneje mi je nekdo, ki ga poznam povedal, da so iz vodnjaka že odstranili veliko nesnage in drugih smeti," je dejal po poročanju Sky Newsa. Kot je še dodal, je tudi sam zadnjih 13 let spremljal primer izginotja Madeleine McCann, a je šele kasneje danes iz poročanja medijev razbral, da je iskalna akcija pri vodnjakih del te preiskave.

Vodnjaki so relativno blizu drug drugega, neposredno ob ozki cesti, ki pelje do plaže Boca do Rio v bližini mesta Budens. To leži okoli pol ure vožnje stran od letovišča Praia da Luz, od koder je Madeleine 3. maja 2007 izginila. Brueckner naj bi omenjeno plažo pogosto obiskoval in zato dobro poznal. Fotografija njegovega Volkswagnovega kombija, ki jo je pred časom delila policija, naj bi bila posneta prav tam.

Območje je sicer pusto, zapuščeno in preraslo z bujnim grmičastim in zaradi trnja neprehodnim rastjem. Preiskovalci so območja okoli vodnjakov sicer za silo očistili. Zemljišče je pred tremi leti kupil lokalni kmet Augusto Martins, ki pravi, da policija tega območja še nikoli do zdaj ni preiskala.