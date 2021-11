Pogrešana najstnica iz ZDA s kretnjo s TikToka klicala na pomoč

16-letnica iz Ashevillea je izginila v torek, njeno izginotje so policiji prijavili njeni starši. V četrtek so dispečerji v centru za klic v sili prejeli klic motorista, ki je dekle opazil v nekem avtomobilu na cesti.

Tudi najstnica v avtomobilu je za ta znak izvedela prek družbenega omrežja. Motorist je tako takoj, ko jo je opazil, poklical na 911 in še sedem kilometrov vozil za avtomobilom, lokacijo in ostale podatke pa posredoval policiji.

Policisti so avto ustavili in uspešno rešili najstnico. Osumljenec je 16-letnico ugrabil v Severni Karolini in jo odpeljal v Ohio, kjer je imel sorodnike. Ko so ti ugotovili, da gre za mladoletno dekle in da je pogrešana, sta Ohio zapustila.

"Ne vemo, koliko časa je znak za pomoč kazala drugim voznikom in poskušala pridobiti njihovo pozornost, toda na srečo ga je nekdo le prepoznal," so dodali policisti. Ti so moškega aretirali in ga obtožili ugrabitve in izkoriščanja mladoletne osebe za spolne odnose.