Tujina

Pogrešana oseba, 10 aretiranih, v vozilu pa kri, kislina in rokavice

Beograd, 17. 05. 2026 16.14 pred 26 minutami 3 min branja 6

Avtor:
K.H.
Vozilo, v katerem naj bi prevažali truplo

V Srbiji že več dni poteka obsežna kriminalistična akcija v povezavi z izginotjem 52-letnega moškega, sicer domnevnega pripadnika beograjskega klana. Kriminalisti so v okviru preiskave doslej aretirali 10 ljudi, med njimi tudi več policistov in načelnika beograjske policije. Moškega naj bi likvidirali, trenutno pa v enem od jezer iščejo njegovo truplo, po tem, ko so v bližnjem kraju našli vozilo, s katerim naj bi truplo prepeljali. V vozilu so našli sledi krvi, kislino i kirurške rokavice.

Skrivnostno izginotje Aleksandra Nešovića Baje, domnevnega člana zloglasnega beograjskega klana Kekina skupina, je na noge spravilo vse srbske varnostne organe. Drama se je začela v torek, ko se je njegova partnerica okoli 23. ure zadnjič slišala z njim po telefonu. Povedal ji je, da je v restavraciji s prijatelji, takoj zatem pa je njegov telefon postal nedosegljiv, moški pa je izginil. 

Ženska je o pogrešani osebi obvestila policijo, ki se je takoj odpravila v restavracijo v beograjskem naselju Senjak, kjer so naleteli na prizor, ki je potrdil sum, da se je tam zgodil krvavi obračun. Forenzične svetilke so v notranjosti restavracije razkrile več krvavih sledi, na tleh pa so našli tudi dva tulca. 

V zabojniku za smeti nasproti restavracije je policija našla mobilni telefon pogrešanega, ki naj bi bil tja odvržen takoj po dogodku, poroča srbski Telegraf. Višje državno tožilstvo je pozneje sporočilo, da zbrani dokazi kažejo, da je bil Nešović umorjen.

10 aretiranih, med njimi tudi načelnik beograjske policijske

V naslednjih 48 urah je policija izvedla več aretacij, ki so pretresle srbsko javnost. Doslej so prijeli 10 osumljencev, med njimi tudi tri policiste, ki jih sumijo, da so pomagali storilcem in da dogodka niso prijavili. Med aretiranimi sta tudi natakar in lastnik lokala. 

Preiskava je dosegla vrhunec v petek, ko so aretirali načelnika policijske uprave mesta Beograd Veselina Milića. Obtožen je storitve več kaznivih dejanj z namenom prikrivanja poskusa umora, sodnik pa je zanj odredil preiskovalni pripor. Ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da so Milića razrešili in imenovali vršilca dolžnosti. 

Veselin Milić, zdaj že odstavljeni načelnik beograjske policije
FOTO: Profimedia

Prav Milić naj bi Nešovića zvabil na srečanje v restavraciji, kjer je bil v družbi dveh glavnih osumljencev za umor. Predlagal naj bi mu, da zgladijo spor. Ker naj bi 52-letnik zaupal načelniku, naj bi se tja odpravil brez varnostnikov. Po krajšem prepiru naj bi eden od glavnih osumljencev v Nešovića izstrelil nekaj nabojev s pištolo, ki naj bi mu jo pred tem prinesla njegova soproga. 

V vozilu našli sledi krvi, kislino in kirurške rokavice. Truplo še iščejo

Danes poteka intenzivna iskalna akcija trupla pogrešanega moškega na območju jezera Jarkovac, severozahodno od Beograda. Ob obali jezera je razporejenih več deset policijskih enot, ki prečesavajo tako jezero kot tudi območje okoli njega in iščejo morebitne sledi zločina, piše srbski Kurir

Iskanje so okrepili po tem, ko so v 11 kilometrov oddaljenem naselju Putinci, našli avtomobil, za katerega sumijo, da je bil uporabljen za prevoz trupla. Kot poročajo srbski mediji, so v vozilu našli sledi krvi, kirurške rokavice in plastenke s klorovodikovo kislino. Kriminalisti sumijo, da so s kislino skušali odstraniti sledi kaznivega dejanja.

Le šest kilometrov stran, v sosednji vasi Ljukovo so našli še en avtomobil, ki je v lasti žene glavnega osumljenca za umor. Vaščani so za Telegraf povedali, da je bil avtomobil tam parkiran zadnje tri dni. Policiji so sumljivo vozilo z vidnimi sledmi trave in blata prijavili prav lokalni prebivalci. 

Srbski mediji so pisali tudi, da naj bi po umoru dva policista skupaj z glavnim osumljencem truplo odnesla iz restavracije in ga zažgala ob cesti pri Šimanovcih, medtem ko naj bi Milić in še en policist ostala v restavraciji, kjer naj bi počistila sledi in posnetke nadzornih kamer. 

Preiskovalci zdaj med drugim skušajo rekonstruirati celotno pot gibanja osumljencev po storjenem zločinu. 

patogen
17. 05. 2026 18.51
Definitivno okolje, ki smo se ga nekoč rešili. Če bi obveljalo tisto, Da Slovenija ni intimna opcija, bi tole imeli tudi tukaj. So pa deli tega tudi pri nas, kar je dejstvo. Je pa Sretko Kalinić, likvidator Zemunskega klana, ki se ni niti malo pokesal za svoje likvidacije, češ je šlo za vse to, kar je likvidiral za odpad. V spopadih med klani. Morda res ne bo spal pri prižgani luči, kot so mnogi levičarski njegove stroke po vojni...
daedryk
17. 05. 2026 18.51
zelo strokoven prevod
zasvobodo22
17. 05. 2026 18.44
Tako bo po novem v sloveniji ,ko gologlavi zlocinski psihopat postavi svojo prevaransko vlado
Anion6anion
17. 05. 2026 18.41
Yo so prijatelji od stevanovica
mikiki
17. 05. 2026 18.40
a niso to prijatelji od jankoviča.....
zasvobodo22
17. 05. 2026 18.45
ne to so jansarijevi vucic dodik so mu pomagali da z prevaro postavi prevaransko vlado
