Za popotnico Esther se je v Pirenejih izgubila vsaka sled

Britanka, ki je s svojim partnerjem zadnjih šest let preživela v njunem avtodomu, s katerim sta odkrivala gore, doline in obale Evrope, je med pohodništvom po Pirenejih izginila. Esther se je s svojim partnerjem Danom zadnjič, preko mobilne klepetalnice, pogovarjala prejšnjo nedeljo, ko je bila na vrhu Pic de Sauvegarde na meji med Francijo in Španijo. Svojo pohodniško turo bi morala zaključiti v sredo, vendar se iz visokogorja ni vrnila. Njun zadnji pogovor je tekel o tem, da kako se že veseli, da se bosta videla. Dingleyjeva se je na pot proti Pirenejem podala z njunim avtodomom, medtem ko je Dan ostal na kmetiji na območju Gasconije v Franciji.

Francoske oblasti so potrdile, da iščejo Dingleyjevo, njen partner pa je povedal, da je bil zaradi njenega izginotja povsem "zlomljen". Oblasti so sporočile, da je njena zadnja lokacija bila zaznana na vrhu gore 22. novembra okoli 16. ure.