Pogrešanega 15-letnika našli skritega v omari domnevnega pedofila

V Nemčiji so med hišno preiskavo na domu 44-letnega moškega, ki ga je policija sumila posedovanja otroške pornografije, so našli 15-letnika, ki so ga pogrešali več kot dve leti. Polcija je domnevnega pedofila aretirala, trenutno je v priporu.

Oblasti v mestu Recklinghausen, 100 kilometrov severno od Kölna, so med hišno preiskavo na domu 44-letnega moškega, osumljenega posedovanja otroške pornografije, naleteli na nepričakovan prizor. V eni izmed omar se je skrival 15-letni najstnik. Po zaključeni preiskavi je policija ugotovila, da gre za fanta, ki je pogrešan že dve leti in pol. Po podatkih policije niso našli znakov, ki bi potrdili, da je moški fanta v stanovanju zadrževal proti njegovi volji. Policisti so aretirali dva moška, 44-letnega osumljenca in njegovega 77-letnega očeta. Sodnik je v soboto ugodil zahtevi državnega tožilstva, da 44-letnik ostane v priporu zaradi suma storitve hudega kaznivega dejanja spolne zlorabe mladoletnika. Starejšega moškega so izpustili na prostost. Policija je na domu 44-letnika zasegla tudi več elektronskih naprav. Mati pogrešanega fanta je za nemški časopisBild dejala, da je sina komaj prepoznala, saj naj bi izredno slabo izgledal. "Moški, ki je zadrževal mojega sina, je verjetno z njim manipuliral. Meša se mi, ko pomislim, kaj vse je z njim počel," je povedala. Policija je pogrešanega 15-letnika odkrila po naključju. FOTO: Shutterstock