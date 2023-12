Pogrešanega britanskega dečka po šestih letih našli v Franciji

Alex Batty iz Oldhama v Lancashiru je bil star 11 let, ko je leta 2017 s svojo mamo Melanie , ki sicer ni njegova zakonita skrbnica, in dedkom Davidom odšel na na enotedenske počitnice v kraj blizu Marbelle. 8. oktobra, ko naj bi se vrnili domov, se to ni zgodilo. Stekla je obsežna policijska preiskava, vse odtlej pa je deček veljal za pogrešanega.

Alexova babica in uradna skrbnica Susan Caruana, ki nikoli ni opustila upanja, da se bo nekoč spet srečala z vnukom, je leta 2018 povedala, da sta ga njena hčerka in njen nekdanji mož ugrabila in odpeljala v tujino, da bi lahko živeli "alternativni način življenja". "Nista želela, da bi hodil v šolo, saj ne verjameta v šolski sistem," je dejala.

Leta 2014 naj bi tako živeli v komuni v Maroku, zadnje tedne pa v šotorih in prikolicah v južni Franciji, poroča časnik La Depeche.

V sredo zjutraj, torej šest let po dečkovem izginotju, so francoski tožilci sporočili, da so Alexa našli živega in zdravega blizu Toulousa v Franciji.

Povedal je, da je pobegnil iz duhovne skupnosti, v kateri so živeli, po štirih dneh hoje po goratem območju Pirenejev pa jeecej izčrpan naletel na cesto, kjer ga je pobral voznik tovornjaka. Ta je kmalu ugotovil, da je dečkova zgodba nenavadna in poklical policijo.