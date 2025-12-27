Pogrešanega dečka našel v grmovju: 'Tema, nato je nekdo spregovoril'

Sinoči ob tem času je v hrvaški Baranji potekala prava tekma s časom. V obsežni iskalni akciji pogrešanega 11-letnega Marka Majića so na pomoč priskočili prav vsi – od članov Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) in Civilne zaščite, gasilcev in policije, do lovcev in domačinov. Minute so se zdele kot večnost, Hrvaška pa je s tesnobo pričakovala dobre novice. Ki so naposled končno prišle in rešile muk dečkove starše. Marka so pozno zvečer, po skoraj šestih urah iskanja, našli lovci, poroča spletni portal net.hr.

Deček je popoldne izginil v občini Draž v Baranji, potem ko se je na razgledni točki Trojnaš oddaljil od družine. Našla sta ga lovca, ki dobro poznata težko dostopen teren. Med obsežnim iskanjem so ga ves čas klicali, Alen Tubić iz Lovskega društva Zmajevac ga je iskal med gostim rastlinjem približno 500 metrov od razgledne točke. "In v nekem trenutku, kakšna dva metra od mene, se je oglasil – rekel je: Tukaj sem. Bila je tema, zato sem vprašal, kje. Odgovoril je: Tukaj sem, tukaj sem," danes pripoveduje Tubić. Deček je bil v grmovju, dezorientiran in prestrašen. "Ko smo prišli do njega, sem ga prijel za roko in vprašal, če je vredu, živ, zdrav. Rekel je, da je dobro, le da ga zebe. Nato sem mu dejal, naj mi da roko, da ga bom odpeljal. Alen je bil za njim in ga držal za drugo roko, skupaj smo se prebijali skozi rastlinje," pravi Nenad Periškić, lovec in gozdar, ki je bil zraven.

Gozdnat in hribovit teren ter tekma s časom in mrazom

Šlo je za eno najintenzivnejših iskalnih akcij v Baranji. "Glede na to, da je teren gozdnat, hribovit, z veliko zapuščenimi vodnjaki, smo morali paziti na vse. Sodelovalo je šest dronov s termovizijskimi kamerami in štirje iskalni psi," razlaga Dubravko Nikolić, pomočnik načelnika Policijske postaje Beli Manastir. Pri iskanju je sodelovalo več kot sto pripadnikov policije, HGSS, Civilne zaščite in gasilcev ter prostovoljcev, ki so želeli pomagati. "Poskušali smo jih čim bolj vključiti in uporabiti vse informacije, ki smo jih prejemali," pa pripoveduje gorski reševalec Boris Đurđević. Eden najpomembnejših členov v verigi, ki je preiskovala območje, so bili lovci. "Ker teren najbolje poznamo, smo z očali za nočno opazovanje in vsem možnim osebjem, ki nam je na voljo, začeli intenzivno iskanje," pravi Ivan Gerštmajer Zelember, predsednik Lovskega društva Zmajevac. "Bilo je precej mrzlo, okoli nič ali -1 stopinja Celzija, a se je zaradi vetra zdelo precej hladneje," včerajšnje razmere opisuje Tomislav Ivić, vodja intervencijske enote državne civilne zaščite v Osijeku.

Prestrašil se je psa, pobegnil v gozd in zaspal

Občutek, ko je našel dečka, pravi Tubić, je težko opisati. "Dobesedno me je preplavil adrenalin, ves sem se tresel, nisem mogel verjeti, da smo ga našli," pripoveduje. "In potem, ko smo ga pospremili ven ... Vse je bilo vredu, sploh ni jokal. Dejal sem mu: Ker si priden, izvoli čoklado. Zaslužiš si jo," dodaja Periškić.