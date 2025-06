Pogrešanega Hrvata po 30 letih našli živega z novo družino in identiteto

31 let po izginotju pa so Borisa našli v Franciji – živega. Poleg nove identitete ima tudi novo družino. Policiji je priznal, da je načrtoval svoje izginotje, in sicer zaradi velikih dolgov in strahu, kaj bi se lahko zgodilo njemu in njegovi družini.

Policija sumi, da se je moški namerno poškodoval in nastavil sledi krvi v avtomobilu, da bi zavedel preiskovalce.

Primer Borisovega izginotja so ponovno odprli, potem ko so o njem poročali v znani oddaji Aktenzeichen XY. Ta je že večkrat pomagala rešiti zločine in izginotja.