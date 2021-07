Pogrešanega moškega iz Anglije po več kot letu dni našli na severu Švedske

Nial Atkin je bil pogrešan od 13. maja 2020, ko so ga nazadnje videli v kraju Huddersfield v okrožju West Yorkshire na severu Anglije. Sledi so sprva vodile na Škotsko, a številne iskalne akcije niso obrodile sadov.

Več kot leto dni pozneje in skoraj 3500 kilometrov stran je Jerry Ahlqvist v kraju Kiruna na severu Švedske v petek na ulici srečal mladega brezdomca. Ker je bil videti zbegan, mu je zaskrbljeni Šved ponudil pomoč in prenočišče. Naslednji dan je fotografijo Niala objavil na Facebooku in ob njej zapisal: "Včeraj sem našel brezdomca, ki se je vedel nekoliko nenavadno, videti je bil zbegan in je zgolj hodil sem in tja. Odpeljal sem ga domov, mu ponudil tuš, nekaj hrane, nova oblačila in čisto posteljo, v kateri je prespal."

Zapisal je, da ima 26-letnik težave pri komuniciranju, da se izgubi v svojih mislih, da potrebuje dolgo časa, da odgovori na vprašanje, in zgolj strmi v prazno. "Povedal mi je nekaj podatkov o sebi, vendar vsak stavek zaključi z 'nekako tako', zato so lahko te informacije tudi netočne," je še zapisal v objavi na družbenem omrežju. Dodal je, da mu je Nial povedal, da je nekoč delal v IT-sektorju v bližini Leedsa ter da se je rodil in odraščal na tem območju.

"Imam močan občutek, da njegovo družino skrbi, kje je, in ga morda išče, poleg tega pa je zelo zmeden in ni sposoben poskrbeti zase," je zapisal Ahlqvist. "Mislim, da potrebuje pomoč, vendar ne vem, kaj naj naredim. Mi pomagate, da mu pomagam? Delite in mi pomagajte poiskati njegovo družino," je pozval.