Pogrešanega moškega odkrili v želodcu morskega psa

32-letnega Diega Barria so nazadnje videli 18. februarja med vožnjo s svojim terenskim vozilom blizu obale južne argentinske province Chubut. Nato pa je moški izginil neznano kam. A oblasti so zdaj sporočile, da so morda razrešile njegovo skrivnostno izginotje. V želodcu morskega psa so namreč odkrili človeške ostanke, med katerimi je bil tudi delček telesa s tetovažo.

Več kot teden dni se je družina 32-letnega Diega Barria spraševala, kaj se je zgodilo z Argentincem, ki je izginil neznano kam. Oblasti so dva dni po njegovem izginotju na plaži blizu mesta Rocas Coloradas našle njegovo poškodovano vozilo, poroča Sky News. A očeta treh otrok takrat niso odkrili. V nedeljo zgodaj zjutraj pa sta dva ribiča sporočila, da sta nedaleč stran od mesta, kjer so našli Barrijevo vozilo, ujela tri morske pse. Policistka Daniela Millatruz, ki je bila zadolžena za iskanje pogrešanega moškega, je dejala, da so ribiči pri čiščenju morskih psov v enem izmed njih odkrili človeške ostanke. Oblasti bodo zdaj seveda zdaj opravile test DNK, a družina Diega Barrie je na podlagi tetovaže, ki je ostala na enem od odkritih delov telesa, že potrdila, da gre za pogrešanega 32-letnika. Oblasti sicer za zdaj še ne vedo, kaj se je zgodilo, zato s preiskavo nadaljujejo. "Domnevamo, da je bil Diego udeležen v prometni nesreči," je povedala Millatruzova. Vodja policijske enote v mestu Comodoro Rivadavia Cristian Ansaldo pa je dejal, da je bil morski pes velik okoli 1,5 metra. Ob tem je dodal, da so konec tedna, ko je moški izginil, zabeležili močno plimovanje, zaradi česar bi lahko moškega po nesreči odneslo v morje.