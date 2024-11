Pogrešanega pohodnika našli živega po več kot petih tednih v divjini

Zgodba je precej neverjetna, saj so pristojni že nekaj časa sklepali, da mlademu pohodniku ni več pomoči. Oblasti so konec oktobra prekinile iskanje in reševanje navdušenega pohodnika, saj so temperature v regiji občasno padle tudi na okoli –20 stopinj Celzija.

A se je na srečo razpletlo drugače. Benasticka sta v torek našla dva človeka, ki sta se v službo namenila na pot ob jezeru Redfern, in sta ga prepoznala kot pogrešanega pohodnika, ko je hodil proti njima, poroča BBC.

Da so se bali drugačnega konca zgodbe, je potrdila tudi predstavnica kraljeve kanadske policije Madonna Saunderson. "Zelo smo hvaležni. Družina je navdušena," je dejala in dodala, da se je preprosto izgubil.

Benastick je policiji povedal, da je nekaj dni ostal v svojem avtu in nato odšel peš do potoka, kjer je taboril 10–15 dni. V času, ko je izginil, je bil opremljen s ponjavo, nahrbtnikom in nekaj potrebščinami za kampiranje.

Nato se je pomaknil naprej in v izsušeni strugi potoka zgradil tabor in zavetje. Zimske razmere so se takrat okrepile, tudi snežilo je. Na koncu pa se je na srečo prebil tudi do območja, kjer so ga našli.

"To so zelo težke razmere za preživetje, še posebej z omejenimi zalogami, opremo in hrano," je za BBC povedal vodja iskanja in reševanja Adam Hawkins. "Tudi za nekoga s precej izkušnjami bi to bil izziv."

Zaenkrat ni veliko znanega o tem, kako je pogrešani preživel. Trenutno je v bolnišnici.

Lastnik lokalne gostilne Mike Reid pa je povedal, da se je mladenič skoraj zgrudil, ko so ga namestili v reševalno vozilo in je bil v "težkem stanju".

Na pojasnila ob radovedni javnosti čaka tudi Hawkins, ki meni, da bi informacije o tem, kako je preživel, lahko pomagale pri iskanjih v prihodnosti.