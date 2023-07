Pogrešanega vplivneža in kriptomilijonarja našli razkosanega v kovčku

Argentinska policija je sprožila preiskavo umora 41-letnega kriptomilijonarja in vplivneža, potem ko sta najstnika med igro ob reki našla kovček, v katerem so bili deli njegovega trupla. Pozneje so v reki našli še njegovo glavo in preostale dele trupla. Pogrešan je bil dober teden. Policisti sumijo, da je bil vplivnež žrtev obračuna zaradi svojih dolgov.

Fernando Pérez Algaba je s svojimi skoraj 920.000 sledilci delil utrinke iz svojega na videz lagodnega življenja. Draga oblačila, športni avtomobili in razkošna potovanja so dajali vtis, da mu je uspel veliki met od dostavljavca pic do kriptomilijonarja, ki je svojim sledilcem na družbenih omrežjih delil finančne nasvete. A njegovo življenje očitno le ni bilo tako brezskrbno, kot ga je prikazoval na Instagramu. Argentinec, ki je zadnja leta živel v Barceloni, naj bi se v domovino vrnil pred kratkim. Stanovanje na obrobju Buenos Airesa je najel 13. julija. Ko lastniku stanovanja ni vrnil ključev in se mu ni oglašal na telefon, je ta o tem obvestil policijo. Fernando je bil tako od 19. julija uradno pogrešana oseba. Za njim se je izgubila vsaka sled. Vse dokler nista v nedeljo najstnika med igro ob reki v četrti Ingeniero Budge v Buenos Airesu našla velik rdeč kovček, v njem pa dele človeškega trupla: nogi in podlahet. Njuni starši so o grozljivi najdbi obvestili policijo.

Na podlagi prstnih odtisov so potrdili, da gre za pogrešanega kriptomilijonarja, in takoj sprožili obsežno iskalno akcijo. V reki so nato našli še drugo roko, v sredo pa so nižje ob toku našli še trup in nahrbtnik, v katerem je bila glava pogrešanega Fernanda. Deli trupla so bili natančno amputirani, kar nakazuje na to, da je delo opravil "profesionalec", obdukcija pa je razkrila tudi tri strelne rane, policijske ugotovitve navajajo lokalni mediji. Argentinska policija je v povezavi z umorom za zdaj aretirala eno osebo. Šlo naj bi za žensko, ki naj bi bila povezana s papirji, ki so jih našli v kovčku. Kako, če sploh, naj bi bila povezana z umorjenim, za zdaj še ni jasno. Preiskovalci verjamejo, da so glavni osumljenci še vedno na begu. Kljub previdno razkosanemu truplu pa ne verjamejo, da je bil žrtev organizirane tolpe. Osumljenci so delovali hitro in skoraj blazno, je za C5N ocenil Sergio Berni, minister za varnost Buenos Airesa. "Bolj profesionalni kriminalci to počnejo drugače, ne tako. Ta situacija je bila zelo spektakularna, dokaj grozljiv dogodek," je dodal. Algaba naj bi potoval s svojim francoskim buldogom, ki pa je še vedno pogrešan.

icon-expand Fernando Pérez Algaba FOTO: Profimedia