Pogrešanega vremenoslovca našli mrtvega, v družinski hiši umrli oče, mati in sin

Gorski reševalci so pogrešanega meteorologa našli dopoldne na gori Bjelašnica.

Vremenoslovec je bil zaposlen na meteorološki postaji na Bjelašnici, kamor se je odpravil v času izginotja. Iskali so ga številni reševalci, ki so jih v minulih dneh ovirale snežne padavine in močan veter, danes pa se je vreme umirilo.

Več sreče so imeli gorski reševalci iz Bihaća pri iskanju delavca, ki je ostal ujet na gori Pelješevica. Rešili so ga v četrtek zvečer, potem ko se je v zabojniku šest dni skrival pred mrazom in snegom. Kot so po poročanju Klix.ba sporočili reševalci, je bil delavec izčrpan, a ni bil poškodovan, imel pa je tudi dovolj hrane.