Pogrešanega zdravnika iz zrušene stavbe našli mrtvega

A po zrušenju so oblasti ugotovile, da je v eni izmed stavb ostal moški, šlo naj bi za lokalnega zdravnika. Z iskanjem so začeli takoj, v jutranjih nedeljskih urah so pod ruševinami našli njegovo truplo, poroča France24.

Obe trinadstropni stavbi v središču mesta so v noči na soboto preventivno evakuirali, potem ko je eden izmed stanovalcev ob nočnem vračanju domov opazil, da so se na stavbi pojavile razpoke. Stanovalci pa so tudi slišali pokanje v strukturi, je sporočila tamkajšnja policija.