Pogrešani Alex je v Franciji bival brez mame, a jo je občasno obiskoval

Lastnika gostišča Camps-sur-l'Agly v južni Franciji, Frederic Hambye in Ingrid Beauve, sta povedala, da je najstnik v njuno tradicionalno kmečko hišo prvič prispel konec leta 2021 in da je od takrat občasno bival pri njima.

Pojasnila sta, da nista vedela, da gre za Alexa Battyja, saj da jima je bilo rečeno, da je fantu ime Zach. Dodala sta, da je prvič prišel z mamo in dedkom, a da mama ni ostala, saj da je "iskala prostor za življenje v duhovni skupnosti". Dogovorili so se, da bosta najstniku omogočala nastanitev v zameno za to, da bo opravljal opravila na vrtu in pomagal v kuhinji. Pravita, da je zelo rad kuhal.

"Pri nas je ostal nekaj daljših pa tudi nekaj krajših obdobij. Večkrat je odšel in se za določena obdobja pridružil svoji mami, ki se je selila med Audejem in Ariegeem," sta povedala.