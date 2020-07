Pogrešani Ujguri: muslimanska manjšina, ki na Kitajskem izginja

55-letna Gulbahar Jalilova je v zaporu pod zemljo skupaj s 40 drugimi ženskami preživela eno leto, tri mesece in 10 dni. Aretirali so jo v hotelski sobi in jo obtožili "terorističnih aktivnosti". Prvih 24 ur v zaporu so jo zasliševali, priklenjeno na železni stol. Po enem dnevu mučenja ni mogla več stati. Ko je omedlela, so jo odpeljali v bolnišnico, po okrevanju pa je izvedela, da so jo obsodili na smrt, Jalilova pripoveduje za Sky News .

Kitajske oblasti obtožbe o surovem ravnanju s to muslimansko manjšino zanikajo in trdijo, da Ujguri z drugimi etničnimi skupinami na tem ozemlju živijo v harmoniji. A zgodbe tistih, ki pogrešajo svojce in tistih, ki so iz zaporov prišli živi, so drugačne.

Celica je bila tako polna, da so morale ženske spati v izmenah. Tudi do 17 ur na dan so bile priklenjene druga na drugo, dali pa so jim tudi tablete, s katerimi so jim ustavili menstruacije. Vsakih 10 dni so skozi luknjo v vratih prejele injekcijo, nikoli pa niso dobile pojasnila, kaj je v njej. Ko je Jalilova prišla iz zapora, je obiskala svojega zdravnika, saj je bila prekrita z rdečimi izpuščaji. Ta ji je dejal, da je bila očitno zastrupljena.

Izpustili so jo, ker je bila iz kazahstanske ujgurske skupnosti, ne kitajske. Političnega pritiska, da jo izpustijo, je bilo veliko. Njena družina je pisma pošiljala tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. "Mislila sem, da nikoli ne bom prišla ven. Še vedno si nisem opomogla od travme," še pove novinarju, ki je v Turčiji obiskal svojce pogrešanih Ujgurov.

Pripovedovali so tudi o posnetkih dronov, ki prikazujejo, kako stotine ujgurskih moških s prevezami na očeh na Kitajskem "nalagajo" na vlake. "To se neprestano dogaja,"opozarjajo. Mnogi med temi, ki so prebegnili, dobivajo grozeče klice kitajskih diplomatov, ki delajo v Turčiji – opozarjajo jih, da ne smejo biti kritični do kitajskih oblasti.