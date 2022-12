Pogrešani ukrajinski otroci: 'Ne vem, kaj bomo s tabo, vem pa, da doma ne boš več videl'

Čeprav se je ruska oblast v Hersonu z ukrajinsko osvoboditvijo končala, se več prebivalcev regije še vedno sooča s posledicami. Med njimi so tudi družine, ki so v času okupacije z ruske strani prejele ponudbe o brezplačnem počitnikovanju otrok na Krimu. Ker je nekaj staršev menilo, da je ideja dobra, je v letovišča prišlo večje število otrok, a nekateri se s 'počitnic' tudi po dveh mesecih še vedno niso vrnili.

Nekateri počitniški kraji pa staršem sporočajo, da otroke lahko odpeljejo domov, a le, če jih pridejo iskat sami. A da bi lahko prišli do krimske obale, bi morali prečkati frontno črto ter več nevarnih območij ali pa se do Krima podati prek Poljske. Hkrati pa staršem pot preprečuje tudi pomanjkanje finančnih sredstev.

A Nadjin sin še zdaleč ni edini. V letovišču naj bi se namreč nahajalo več otrok, katerih starši ali oni sami obsojajo rusko invazijo na svoje domove. V krimskih letoviščih naj bi jih bilo več sto, stari so med šest in 16 let, tudi piše Guardian . Medtem naj bi upravniki počitnikovanja prekršili tudi obljube glede aktivnosti – če so oddih oglaševali kot teden, preživet ob športu in umetnosti, so se kasneje na spletu pojavili posnetki ukrajinskih otrok, ki pojejo rusko himno. Pri tem večina otrok ne odpira ust.

Več družin iz Hersona in Zaporožja je pod pritiskom popustilo in v letovišča na Krimu poslalo svoje otroke. Nekateri se tudi več mesecev po odhodu še niso vrnili domov.

Nekateri starši so svoje otroke na Krim poslali že avgusta, med njimi je tudi Natalija. S svojo 12-letno hčerko je v stiku vsak dan. Želi si jo tudi doma, a je zaradi pomanjkanja denarja ne more odpeljati nazaj domov. Kot ji je povedala hčerka, sicer večina ukrajinskih otrok na ruskem okupiranem ozemlju že od oktobra obiskuje šolo. 12-letnica je že pet mesecev nastanjena v istem letovišču, to pa ne velja za Ivanino hčerko.

Ko je Ivana zbrala denar in se iz Hersona podala na pot do Krima, kjer naj bi jo čakala hčerka, jo je tam čakalo le presenečenje, saj so jo brez njene vednosti s Krima prepeljali v Adigejo, regijo v Rusiji. Kljub temu se je odločila, da bo pot podaljšala še za skoraj 400 kilometrov, navsezadnje pa svojo hčerko le našla in odpeljala domov.

Otroci, ki jih zadržujejo v letoviščih, le kaplja v morje

Starši otrok na Krimu ugibajo, da Rusi otroke zadržujejo za primer možne zamenjave z ruskimi ujetniki. Drugi menijo, da bodo otroke odpeljali v Moskvo in jih prisilno asimilirali v rusko kulturo. Humanitarne organizacije pa opozarjajo, da je več sto ukrajinskih otrok, ki jih Rusi zadržujejo v poletnih kampih, le kaplja v morje. Po oktobrskih navedbah ruske tiskovne agencije Tass naj bi se v krimskih kampih nahajalo vsaj 4500 otrok.